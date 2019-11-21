«Как они здорово стоят на коньках». Евгений Плющенко провел мастер-класс для подмосковных пенсионеров

Участники программы «Активное долголетие» приняли участие в открытом мастер-классе по фигурному катанию с двукратным Олимпийским чемпионом Евгением Плющенко в подмосковном Красногорске.

На лед вместе с прославленным фигуристом вышел его сын Александр. В открытом уроке с чемпионом приняли участие пенсионеры из Красногорска и других подмосковных городов — Одинцово, Мытищ, Люберец, Долгопрудного, Реутова, Химок и Королева.

Источник фото: телеканал «360»

«На портале „Добродел“ было организовано голосование, какими зимними активностями хотели бы заниматься люди красивого серебряного возраста. В топ пожеланий попало катание на коньках, и сегодня реализована эта прекрасная идея», — сказала глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина.

Евгений Плющенко показал участникам мастер-класса, что встать на коньки не поздно в любом возрасте. Главное — защита, желание и хороший тренер.

Источник фото: телеканал «360»

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«Я очень рад, что в Красногорске потрясающий дворец спорта. Знаю, что здесь развивается школа хоккея, школа фигурного катания. Атмосфера потрясающая! Уважаемые люди, многим за 70 лет, но как они здорово стоят на коньках!» — поделился своими впечатлениями Евгений Плющенко.

В городском округе Красногорск к программе «Активное долголетие» присоединились уже более тысячи человек. Если подобные мастер-классы будут пользоваться популярностью — практику решено продолжить. Желание участвовать в мастер-классах для пенсионеров изъявила и жительница Красногорска, автор мирового рекорда по конькобежному спорту (1978 г, Медео) Халида Воробьева.