«Как Олимпийские игры». Жители Котельников сдали нормы ГТО

В подмосковных Котельниках прошла сдача нормативов ГТО. За знаки отличия боролись самые активные и спортивные жители городского округа.

Для многодетной семьи Капсамун спорт — одна из главных активностей. Родителям важно, чтобы их дети были здоровы и умели достигать целей. Поэтому они все вместе приехали сдавать нормы ГТО.

«Спорт — это жизнь. Мы идем, мы тренируемся. Живется легче намного. Дышится. Лес рядом», — сообщила Марина Капсамун.

На сдачу ГТО пришли самые активные жители Котельников. Каждый из них хочет быть лидером и достигнуть высоких показателей в упражнениях.

Глава Котельников Сергей Жигалкин рассказал, что участвовал в таких мероприятиях еще в далеком детстве и юности, когда активно занимался спортом. По его словам, это замечательное мероприятие.

«Очень здорово, что это все возвращается. Это очень важно для подростков, для детей и взрослых — сдать нормативы и узнать, на каком этапе они сейчас находятся», — сказал Жигалкин.

Глава городского округа добавил, что соревнования проходили не в сухом формате, как экзамен по физкультуре, а живо и красочно, как Олимпийские игры.

Замначальника управления социальной сферы администрации Котельников Игорь Краевой отметил, что сдавать нормативы получается у всех.

«У кого-то лучше, у кого-то хуже. Потому что приходят люди, для которых спорт — неотъемлемая часть жизни, так и просто любители спорта. Стараются все», — рассказал он.

Испытать себя на прочность в течение дня пришли более 150 человек. За знаки отличия «Готов к труду и обороне» боролись не только семьи, но и участники «Активного долголетия» и студенты. К ним присоединились и сотрудники администрации. Всех участников развели по потокам, все необходимые санитарные нормы и правила соблюдались.

Участники, которые выполнили нормативы, получат значки ГТО. А лучшие из них могут попасть на областной этап фестиваля.