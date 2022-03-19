19 марта 2022, 00:01
Как оформить кредитные каникулы, что делать при потере работы. Для жителей Подмосковья заработал «Объясняем.РФ»
Региональный паблик проекта «Объясняем.РФ» запустили в соцсетях для жителей Подмосковья
Для жителей Подмосковья в социальных сетях запустили региональные паблики проекта «Объясняем.РФ». Там люди могут получить ответы на самые волнующие и актуальные вопросы.
Портал «Объясняем.РФ» российское правительство запустило 1 марта. Проект призван информировать население о социально-экономической ситуации в стране. Портал запущен в качестве источника достоверной информации по актуальным вопросам.
Жители Подмосковья могут узнать всю важную, а главное официальную и достоверную информацию в социальных сетях и мессенджерах:
— «ВКонтакте»;
— Telegram.
Например, можно узнать, что делать, если потерял работу, какие в области действуют социальные меры поддержки, как быть с валютой и как оформить кредитные каникулы.