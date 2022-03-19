Как оформить кредитные каникулы, что делать при потере работы. Для жителей Подмосковья заработал «Объясняем.РФ»

Для жителей Подмосковья в социальных сетях запустили региональные паблики проекта «Объясняем.РФ». Там люди могут получить ответы на самые волнующие и актуальные вопросы.

Портал «Объясняем.РФ» российское правительство запустило 1 марта. Проект призван информировать население о социально-экономической ситуации в стране. Портал запущен в качестве источника достоверной информации по актуальным вопросам.

Жители Подмосковья могут узнать всю важную, а главное официальную и достоверную информацию в социальных сетях и мессенджерах:

— «ВКонтакте»;

— «Одноклассники»;

— Telegram.

Например, можно узнать, что делать, если потерял работу, какие в области действуют социальные меры поддержки, как быть с валютой и как оформить кредитные каникулы.