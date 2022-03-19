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    19 марта 2022, 00:01

    Как оформить кредитные каникулы, что делать при потере работы. Для жителей Подмосковья заработал «Объясняем.РФ»

    Региональный паблик проекта «Объясняем.РФ» запустили в соцсетях для жителей Подмосковья

    Валерия Шафирко

    Для жителей Подмосковья в социальных сетях запустили региональные паблики проекта «Объясняем.РФ». Там люди могут получить ответы на самые волнующие и актуальные вопросы.

    Как оформить кредитные каникулы, что делать при потере работы. Для жителей Подмосковья заработал «Объясняем.РФ»

    Портал «Объясняем.РФ» российское правительство запустило 1 марта. Проект призван информировать население о социально-экономической ситуации в стране. Портал запущен в качестве источника достоверной информации по актуальным вопросам.

    Жители Подмосковья могут узнать всю важную, а главное официальную и достоверную информацию в социальных сетях и мессенджерах:

    «ВКонтакте»;

    «Одноклассники»;

    Telegram.

    Например, можно узнать, что делать, если потерял работу, какие в области действуют социальные меры поддержки, как быть с валютой и как оформить кредитные каникулы.