11 октября 2021, 15:05
Жителям Подмосковья напомнили, как оформить компенсацию за коммуналку
Компенсацию за коммуналку назначили для 1,3 миллиона жителей Подмосковья. Они получают ее каждый месяц, а подать заявление просто — сделать это можно онлайн.
Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что оформить компенсацию поможет областной портал «Госуслуги».
Среди более чем миллиона жителей, получающих ее, свыше 74 тысяч — многодетные семьи, ветераны и другие льготники.
Компенсацию предоставляют раз в месяц при отсутствии задолженности по оплате ЖКУ. Ее размер рассчитывается исходя из сведений по оплате
Ирина Каклюгина.
Она добавила, что размер компенсации может варьироваться в зависимости от платежей.
Деньги зачисляют на банковский счет, выплачивают через организации почтовой связи или другие центры доставки.