Жителям Подмосковья напомнили, как оформить компенсацию за коммуналку

Компенсацию за коммуналку назначили для 1,3 миллиона жителей Подмосковья. Они получают ее каждый месяц, а подать заявление просто — сделать это можно онлайн.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что оформить компенсацию поможет областной портал «Госуслуги».

Среди более чем миллиона жителей, получающих ее, свыше 74 тысяч — многодетные семьи, ветераны и другие льготники.

Компенсацию предоставляют раз в месяц при отсутствии задолженности по оплате ЖКУ. Ее размер рассчитывается исходя из сведений по оплате Ирина Каклюгина.

Она добавила, что размер компенсации может варьироваться в зависимости от платежей.

Деньги зачисляют на банковский счет, выплачивают через организации почтовой связи или другие центры доставки.