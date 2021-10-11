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    11 октября 2021, 15:05

    Жителям Подмосковья напомнили, как оформить компенсацию за коммуналку

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Компенсацию за коммуналку назначили для 1,3 миллиона жителей Подмосковья. Они получают ее каждый месяц, а подать заявление просто — сделать это можно онлайн.

    Жителям Подмосковья напомнили, как оформить компенсацию за коммуналку

    Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что оформить компенсацию поможет областной портал «Госуслуги».

    Среди более чем миллиона жителей, получающих ее, свыше 74 тысяч — многодетные семьи, ветераны и другие льготники.

    Компенсацию предоставляют раз в месяц при отсутствии задолженности по оплате ЖКУ. Ее размер рассчитывается исходя из сведений по оплате

    Ирина Каклюгина.

    Она добавила, что размер компенсации может варьироваться в зависимости от платежей.

    Деньги зачисляют на банковский счет, выплачивают через организации почтовой связи или другие центры доставки.