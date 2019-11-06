Как не стать жертвой мошенников. МФЦ Балашихи присоединились к проекту «Расскажи бабушке»

Многофункциональный центр Балашихи присоединился к социальному проекту ОНФ по финансовому просвещению старшего поколения «Расскажи бабушке». Об этом сообщила директор МФЦ Балашихи Наталья Ломакина.

Социальная кампания по финансовому просвещению пожилых людей «Расскажи бабушке» реализуется в рамках образовательной программы «Кредитный фарватер» проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков». ОНФ создал простые инструкции по просвещению старшего поколения, которые позволяют распознать мошенников и обратиться за защитой прав потребителей финансовых услуг.

«Еще в начале октября этого года в офисах МФЦ были размещены информационные видеоролики социальной кампании „Расскажи бабушке“. Информирование о подобных социальных акциях мы проводим постоянно для разных категорий граждан. Видеоряд транслируется на всех телеэкранах. На стенде при входе в центр „Мои документы“ посетители смогут найти разную информацию, которая касается молодых мам, собственников недвижимости и пожилых людей. Сотрудники также часто обращают внимание посетителей на размещенную информацию, объясняют», — сказала Наталья Ломакина.

Она добавила, что в зоне ожидания на первом этаже центрального офиса МФЦ Балашихи вывешена текстовая информация и инструкции о социальном проекте «Расскажи бабушке».

«Пожилым людям важно рассказать о правилах поведения в ситуациях, которые несут потенциальные риски при коммуникации как с легальными участниками финансового рынка, так и с разного рода недобросовестными гражданами, которые пытаются обманом выманить деньги. В рамках соцкампании „Расскажи бабушке“ были разработаны десятки видео-, аудио- и текстовых инструкций», — рассказала пресс-секретарь проекта ОНФ «За права заемщиков» Александра Пожарская.

По замыслу организаторов проекта, социальные ролики, транслируемые в МФЦ и публикуемые в электронных СМИ и социальных сетях, вызывают интерес к самой кампании. Дети и внуки начинают искать информацию об этом и попадают на портал Расскажибабушке.рф, а уже после передают нужную информацию своим родным. Необходимую информацию и видеоролики можно найти на сайте telltogranny.ru.

Общественное движение «Общероссийский народный фронт» создано в мае 2011 года по инициативе президента России Владимира Путина. Основные задачи ОНФ — контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.