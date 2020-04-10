Как не развести антисанитарию на самоизоляции. Простые советы от МинЖКХ Подмосковья

В условиях пандемии не просто крайне важно соблюдать самоизоляцию, но и делать это правильно. Как случайно не создать антисанитарию — рассказали в Министерстве ЖКХ Подмосковья.

Наряду с основными правилами о чистоте в доме есть такие, о которых просто задумываешься не всегда. Например, и без того непростую санитарно-эпидемиологическую обстановку может усугубить неправильная утилизация отходов питомцев. Об этом напомнил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Очень правильно, что жители минимизировали свое появление на улицах и соблюдают меры безопасности. Но в режиме самоизоляции они могут начать выбрасывать отходы на улицу и, возможно, в канализацию, что может привести к антисанитарии Антон Велиховский.

Он отметил, что забитые трубы и засоры могут спровоцировать развитие инфекционных заболеваний, и призвал правильно утилизировать не только отходы от домашних животных, но и весь мусор.

Кроме того, важно помнить, что выгуливать питомцев сегодня можно на расстоянии не больше 100 метров от дома. Чтобы двор оставался чистым, следует собирать отходы в специальные контейнеры или пакеты. Эта практика широко распространена во всем мире.

В МинЖКХ также посоветовали не выбрасывать в раковины и унитаз древесную стружку, глинистые и карбоновые гранулы, шерсть животных, нерастворимые влажные салфетки и бумагу, полиэтиленовые пакеты, вату, резиновые и латексные изделия.

О чем еще важно помнить

Перед выходом за продуктами надевайте медицинскую маску и перчатки. Все одноразовое. В подъезде старайтесь минимально прикасаться к поверхностям.

Чтобы оперативно закупиться, составьте список заранее. Так не придется трогать на полках все подряд. И не забывайте держать дистанцию с другими покупателями.

Вернувшись домой, оставьте пакеты в прихожей. Подготовьте ведро с мыльной водой и тряпочкой, чтобы протереть товары и сложить в чистый мешок. Картонных и бумажных упаковок это не касается.

Овощи и фрукты можно будет вымыть уже в раковине. Лучше всего использовать специальные средства.