Как настоящие автомобилисты. Школьники Рузы смогут изучить ПДД на новой спецплощадке

На территории Рузской школы № 3 открылась модернизированная площадка по безопасности дорожного движения. Теперь учащиеся смогут выучить ПДД в условиях, приближенных к реальным. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На специальной площадке воссозданы типовые элементы проезжей части, установлены светофоры и остановочные павильоны общественного транспорта.

На площадке проходят занятия юных инспекторов дорожного движения, и не только из школы № 3, но и из других учебных заведений Рузского городского округа. Проводятся занятия совместно с сотрудниками ГИБДД.

Глава муниципального образования Татьяна Витушева подчеркнула, что детский автомобильный городок — интересный и нужный проект.

«Ребят с малых лет здесь будут обучать правилам дорожного движения, научат правильно переходить проезжую часть, расскажут о том, как избегать опасных ситуаций на дороге. Автомобильный парк в Рузском округе с каждым годом увеличивается, поэтому пропаганда безопасного поведения в городе необходима», — сделала акцент глава округа.

Председатель родительского комитета школы № 3 Рузы Екатерина Галкина спецплощадку, помогающую выучить правила дорожного движения, оценила положительно.

«То, что у нас появился обучающий автомобильный городок, замечательно! Школьники после уроков первым делом бегут сюда, катаются на велосипедах и самокатах. Стараются соблюдать правила дорожного движения, исполняют требования дорожных знаков и разметки, останавливаются перед „зеброй“. Словом, ведут себя, как настоящие автомобилисты на дороге», — рассказала Екатерина Галкина.

Приходят на площадку и дошкольники, которым ребята постарше объясняют значение того или иного знака. На площадке дети учатся безопасному поведению на дороге и рассказывают своим родителям, как правильно переходить проезжую часть.

Помимо модернизации площадки по безопасности дорожного движения, в этом году на пришкольной территории отремонтировали асфальтобетонное покрытие. И теперь здесь можно проводить торжественные линейки и праздники.

Кроме того, школе № 3 Рузы передали первый этаж здания РГСУ, в результате чего образовательное заведение получило дополнительные четыре кабинета. Уже в этом году там начнется ремонт. Проектно-сметная документация прошла экспертизу, деньги выделены.

После ввода кабинетов в эксплуатацию обучение ребят станет более комфортным, ведь некоторые старшие классы из-за недостатка места в основном здании сейчас вынуждены заниматься в помещениях начальной школы.