Как найти человека в непроходимом лесу? Мастер-класс от подмосковных спасателей
Данила твердо решил стать волонтером «Лизы Алерт». Но сперва нужно пройти обучение. Сегодня для всех желающих стать спасателями поисковики провели обучающий квест.
Первое задание — разобраться, как обращаться с компасом. Узнать, что такое азимут и правильно его найти — очень важная задача для будущего поисковика. Следующий этап — устройство навигатора. Это устройство на все случаи жизни: есть и карта, и функция записи маршрута, чтобы не искать пострадавших в одном и том же месте. И даже особая кнопка, благодаря которой уж точно не потеряешься. Она вынесена на быструю панельку, называется «Марк». Если ее нажать, можно получить координаты местонахождения.
От него Данила прошел заданный спасателями квадрат. По пути наш герой, будто стесняясь, рассказал — помогать окружающим считает нормой, а не подвигом.
«Даже, если взять мою соседку, то я ей всегда помогаю вычистить снег около сарая. При помощи людям чувствую добро», — сказал волонтер.
И этого ему достаточно. Своим неравнодушием Данила Максимов спас уже не одну жизнь.
Третий этап квеста — навык прочесывания местности. Волонтеры выстраиваются в шеренгу на таком расстоянии, чтобы не пропустить ничего — ни бумажку, ни бутылку, ни человека. И так по всей территории. Периодически ребята кричат в надежде услышать отклик от потерявшегося человека.
15 минут поисков — и пропавший спасен. В награду за выполненные задания добровольцев отправляют обедать. У Данилы Максимова — отличные впечатления от непростого обучения. Желание вступить в отряд «Лиза Алерт» не пропало: наоборот, парень настроен решительно.
И сделать это может каждый. Достаточно зайти на официальный сайт отряда, найти информацию об актуальных поисках и приехать на место. Помогайте людям и чувствуйте добро в ответ.