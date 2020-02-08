Как найти человека в непроходимом лесу? Мастер-класс от подмосковных спасателей

Данила Максимов с детства мечтал быть спасателем. Всю жизнь он старается помогать тем, кому нужна помощь, защищает слабых, занимается волонтерством. Поступить в академию МЧС ему не удалось, но кто хочет — обязательно найдет возможность. Сегодня юноша прошел обучение у настоящих профессионалов — поисковиков из отряда «Лиза Алерт». К добровольцам присоединилась и съемочная группа «360».

Данила твердо решил стать волонтером «Лизы Алерт». Но сперва нужно пройти обучение. Сегодня для всех желающих стать спасателями поисковики провели обучающий квест.

Источник фото: телеканал «360»

Первое задание — разобраться, как обращаться с компасом. Узнать, что такое азимут и правильно его найти — очень важная задача для будущего поисковика. Следующий этап — устройство навигатора. Это устройство на все случаи жизни: есть и карта, и функция записи маршрута, чтобы не искать пострадавших в одном и том же месте. И даже особая кнопка, благодаря которой уж точно не потеряешься. Она вынесена на быструю панельку, называется «Марк». Если ее нажать, можно получить координаты местонахождения.

Источник фото: телеканал «360»

От него Данила прошел заданный спасателями квадрат. По пути наш герой, будто стесняясь, рассказал — помогать окружающим считает нормой, а не подвигом.

«Даже, если взять мою соседку, то я ей всегда помогаю вычистить снег около сарая. При помощи людям чувствую добро», — сказал волонтер.

И этого ему достаточно. Своим неравнодушием Данила Максимов спас уже не одну жизнь.

Третий этап квеста — навык прочесывания местности. Волонтеры выстраиваются в шеренгу на таком расстоянии, чтобы не пропустить ничего — ни бумажку, ни бутылку, ни человека. И так по всей территории. Периодически ребята кричат в надежде услышать отклик от потерявшегося человека.

Источник фото: телеканал «360»

15 минут поисков — и пропавший спасен. В награду за выполненные задания добровольцев отправляют обедать. У Данилы Максимова — отличные впечатления от непростого обучения. Желание вступить в отряд «Лиза Алерт» не пропало: наоборот, парень настроен решительно.

Источник фото: телеканал «360»

И сделать это может каждый. Достаточно зайти на официальный сайт отряда, найти информацию об актуальных поисках и приехать на место. Помогайте людям и чувствуйте добро в ответ.