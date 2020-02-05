Как набрать 400 балов на ЕГЭ: лайфхаки «Вассермана» из Химок

Руслан Салимгареев из Химок в прошлом году поставил рекорд: набрал на едином государственном экзамене аж 400 баллов! Сейчас за его плечами золотая медаль и победы в соревнованиях. Поступил парень, кстати, в Московский государственный университет имени Ломоносова.

Поступая на факультет биоинженерии и биоинформатики, Руслан тоже показал класс: набрал 100 баллов на внутреннем экзамене по математике. Он рассказал, что освоить материал было легко и у него даже осталось время на другие предметы.

Источник фото: телеканал «360»

Самый умный химчанин поделился секретами и рассказал съемочной группе «360», как все запомнить и успеть. Главное — системность. Нужно заниматься постоянно, изо дня в день. Звучит скучно, но есть решение.

«Важно себе поставить четкие рамки. Например, полчаса после обеда заниматься тем, что нужно, а потом тем, что приятно. Там отдохнуть. И если удастся выполнить уже этот минимальный план, то ощущение от этого небольшого успеха может быть окрыляющим», — отметил Руслан.

Источник фото: телеканал «360»

А что делать, если память так себе? Нужно же даты запоминать. Местный «Вассерман» и на этот вопрос знает ответ. Дело в том, что даты легче ассоциировать с чем-то личным. И дело сдвинется с мертвой точки. Однако знать все невозможно — с этим Руслан согласился.

«Это очень большая задача, непосильная никому на земле. Важно осознавать свои ограничения, быть честным и не стыдиться этого, быть открытым всегда к новым идеям, новой информации и развиваться всегда в той области, которая действительно нравится», — отметил он.

Если наука интересна, то все получится. Нужно только постараться и вознаграждать себя отдыхом.