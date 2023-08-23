Подмосковье 23 августа 2023, 14:14 Как меняется Раменское: интеграция с МЦД, туризм и благоустройство

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Как преобразился крупный городской округ Подмосковья.

Благоустройство

Родина гжели, развитие промышленности и агропромышленного сектора – это Раменское сегодня. В горокруге появляются новые жилые комплексы, школы, ремонтируются больницы и поликлиники, ведется благоустройство городских пространств.

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Было проведено благоустройство парка усадьбы «Раменское» у озера Борисоглебское и береговой зоны реки Чернавки. В зонах отдыха установлены скамейки, оформлены тематические пространства, сделаны деревянные настилы, есть веревочный парк и скейт-городок.

Школы

Построен центр культурного развития «Гармония», отремонтированы музыкальная школа и школа искусств. Для ликвидации второй смены сделаны пристройки к школам.

Полигон ТБО

Наболевшей проблемой для жителей был полигон ТБО «Сафоново». Рекультивация одного из самых больших мусорных полигонов в Подмосковье завершится в 2024 году. В дальнейшем объект не будет наносить вред окружающей среде.

МЦД-3

Построен надземный пешеходный переход и модернизирована железнодорожная инфраструктура в рамках проекта МЦД. Новые мосты и переходы обеспечат безопасные и комфортные условия для пассажиров.