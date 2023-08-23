Подмосковье 23 августа 2023, 12:20 Как меняется Коломна: объездная дорога, новые школы и парки

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В Коломне увеличивается число жилых кварталов, обновляются дороги и дворы. О том, что еще изменилось в городе — в материале.

Строительство и ремонт школ

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Открыты две новые школы, а также пристройки к гимназии №8 на 200 мест и к гимназии №2 «Квантор» на 300 мест. Производится ремонт Сергиевской детской школы искусств.

Здравоохранение

Новая поликлиника появилась в Подлипках на 600 посещений в смену для детей и взрослых. Отремонтируют хирургический и терапевтический корпуса Центральной больницы.

Благоустройство общественных пространств

Михайловская набережная и зона отдыха около Бобренева монастыря приведены в порядок. В планах реконструкция Парка Мира и обустройство зоны отдыха на реке Коломенке. Обновят и Парк 50-летия Октября.

Спортивная жизнь

После реконструкции открыт стадион «Цементник», обустроен комплекс для занятий пляжными видами спорта. Стартовала реконструкция спортивного центра «Авангард», где будут проходить всероссийские соревнования.

Оптимизация дорожной обстановки

Открыта объездная дорога между Малинским шоссе и федеральной трассой М5 для транспортной разгрузки Коломны.

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