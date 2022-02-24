Как меняется Егорьевск. Глава округа рассказал о достижениях и новых планах по благоустройству

Глава Егорьевска Дмитрий Викулов выступил с отчетом перед депутатами и местными жителями. Он рассказал о реконструкции местного историко-художественного музея и о работе по благоустройству города в целом.

Сейчас идет реконструкция историко-художественного музея, который появился в городе как минимум 150 лет назад. кипит работа. Из-за этого строители подходят к работе деликатно. Список задач, которые они должны выполнить, впечатляет: укрепление фундамента, возведение новых перекрытий, утепление фасада, восстановление лепнины.

Все это стало возможным благодаря государственной программе Московской области «Строительство социальной инфраструктуры». Изменится и экспозиция музея: на смену длинным лекциям экскурсовода и рассматриванию витрин с фотографиями придет интерактив.

О реконструкции музея, инвестициях и строительстве ФАПов рассказал глава округа Дмитрий Викулов во время отчета перед депутатами и жителями. В прошлом году в Егорьевске в целом было сделано не мало. Завершилось благоустройство улицы Александра Невского, началась рекультивация полигона, в оборот ввели 500 гектаров земель сельхозназначения.

«Будем стараться попасть в государственную программу по строительству объездной дороги, которая очень нужна. Она позволит разгрузить город и будет удобнее транспортные потоки именно для предприятий, для больших машин», — рассказал Викулов.

Глава Егорьевска также поделился планами на будущее. В их числе — масштабный проект по очистке реки Гуслица. Речь идет об участке протяженностью семь километров. В порядок приведут не только русло, но и берега реки — работы начнут летом.