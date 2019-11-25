Искусственный снег пошел в Красногорске. Как лыжные трассы Подмосковья готовят к открытию

Подмосковные лыжные трассы готовят к открытию. Пока речь идет только о двух стадионах: один — в деревне Головино в Истре, другой — в Красногорске. Всего к середине декабря в регионе откроется около 80 лыжных трасс.

Нет морозов и мощных снегопадов? Это не повод забывать о лыжах. В Красногорске на лыжном стадионе зима идет полным ходом: пять снежных пушек работают уже пятые сутки. Но покрытие еще далеко от идеала: снегом укрыты только 200 метров маршрута для профессиональных спортсменов. Крошечной территории достаточно для того, чтобы на ней появились первые лыжники.

«Трасса идеальная. Снег очень быстрый!» — отметил житель Красногорска Евгений Новиков

Искусственное покрытие скользит гораздо лучше, чем натуральное. К тому же, снег выравнивает ратрак — специальный транспорт, который используется для подготовки горнолыжных склонов и лыжных трасс. Это тоже играет на руку, если вы любите скорость.

Итак, для профессионалов все подготовлено. А любителям на трассе пока делать нечего. Без посторонней помощи подъем в гору нелегок. Вот и приходится руководству стадиона следить за ними. Директор «Зоркого» не против случайных лыжников. Но сейчас здесь, в первую очередь, готовятся к «Красногорской лыжне» — ежегодной лыжной серии забегов среди профессионалов. Она начинается в декабре.

Источник фото: телеканал «360»

«Если к нам сейчас сюда приедет вся область кататься, то будет неправильно совсем», — отметил директор лыжного стадиона «Зоркий» Александр Захаров.

Скоро здесь появится специальное расписание — в какие дни трассы лучше не занимать, и когда они будут свободны. Для тех, у кого нет своего оборудования, работают пункты проката. К началу сезона практически все готово. Более 150 пар лыж проверяют на прочность, шлифуют и натирают парафином.

«Лыжи — и для конькового хода, и классика. Могут прийти покататься и маленькие, и взрослые», — сообщил сотрудник лыжного стадиона «Зоркий» Максим Васильев.

Стоимость аренды — 300 рублей в час. Во столько же обойдется вход на каток и аренда пары коньков. Ледовая площадка «Зоркий» открылась несколько дней назад.

«Было пробное массовое катание. Сейчас мы делаем разметку и в следующие выходные будет полномасштабное катание. Приходите, всех приглашаем», — сообщил заместитель директора стадиона «Зоркий» Александр Ермоленко.

Всего в Московской области в начале декабря подготовят к запуску около 700 хоккейных коробок и катков. Один из самых комфортных — в Котельниках — откроют в десятых числах декабря. Лыжных трасс будет больше 80. Если верить прогнозам погоды, к январю большинство их них будут пригодны не только для катания на лыжах, но также для тюбинга и сноуборда.