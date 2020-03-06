Ремонт школ, благоустройство дворов и новые детские площадки. Как изменился Звездный Городок за год

Звездный Городок преобразился за год. В округе благоустроили дворы и общественные территории. Ученики школы имени В. М. Комарова получили новый класс, оборудованный по стандарту WorldSkills, а малыши — детские площадки. О проделанной работе и планах на этот год рассказал жителям Евгений Баришевский, глава Звездного Городка.

Источник фото: телеканал «360»

Юным программистам и инженерам Звездного Городка теперь есть где изобретать спутники и реализовывать свои планы. В прошлом году в школе имени Владимира Комарова оборудовали специальный класс по стандарту WorldSkills. Теперь ребята смогут готовиться к чемпионатам в компетенции «Инженерия космических систем».

«Это интересно. Это нестандартная задача. Не во всех школах такое есть», — отметила Мария Романенко, ученица школы имени В. М. Комарова.

Помимо открытия специального класса, в школе отремонтировали коридоры, раздевалки и бассейн, в котором не только проходят занятия с детьми, но и проводятся межмуниципальные соревнования. И это, считает директор школы, только начало.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы ждем перемен, которые связаны и с капитальным ремонтом нашей школы, и с оборудованием наших спортивных залов, и с теми возможностями техническими, которые позволят нам чувствовать себя на высоком уровне», — уточнила Елена Афанасьева, директор школы имени В. М. Комарова.

В Звездном Городке продолжается благоустройство. Все работы ведутся в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В округе уже обустроили пешеходные зоны, установили новые детские площадки, привели в порядок придомовые территории. Также отремонтировали кровлю, инженерные системы и фасады. И работы на этом не закончатся.

Источник фото: телеканал «360»

«Конечно, у нас будут изменения. Озеро будут чистить одно, потом второе. У нас много хорошего будет. И стало красивее, чем было раньше. Так что все будет хорошо и прекрасно», — поделилась своим мнением Валентина Хорольская, жительница Звездного Городка.

Отчет главы прошел в Доме космонавтов. Здесь собрались все, кому небезразлична жизнь округа. В своем отчете Евгений Баришевский уделил внимание ремонту инженерных систем в муниципалитете, развитию бюджета и социальных учреждений Звездного Городка. Особое место глава отвел и реализации творческого, культурного и научно-образовательного потенциала; сохранению и приумножению наследия деятелей Звездного Городка.

Источник фото: телеканал «360»

«Можно увидеть, как Городок преображается. Следующий год для нас знаковый — 60 лет полета первого человека. Нам удалось провести проекты и экспертизы наших основных зданий — Дома космонавтов, школы и детского сада. Мы хотим, чтобы учреждения развивались, так же, как и Городок благоустраивается параллельно», — сказал Евгений Баришевский, глава г. о. Звездный Городок.

По словам Евгения Баришевского, отчетное мероприятие только подводит предварительную черту под обсуждением программы развития Звездного Городка. Вопросы и предложения жителей актуальны 24 часа в сутки. А озвученные цели и задачи будут обсуждаться и корректироваться по наказам жителей.