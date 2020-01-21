Обязательная медпомощь и укрытия в контактных зоопарках. Как изменились правила обращения с животными

Депутаты Московской областной думы разъяснили изменения в сфере обращения с животными, в частности, новые требования к контактным зоопаркам и ужесточение условий содержания опасных собак.

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Председатель Комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян напомнил, что в январе 2020 года вступили в силу отдельные положения в законе об ответственном обращении с животными. Согласно им, выгул собак так называемых опасных пород без намордника и поводка запрещен.

«Сюда относят собак таких пород, как акбаш, бразильский бульдог, питбульмастиф. Полный список потенциально опасных собак опубликован на сайте правительства Российской Федерации. Исключение составляют питомцы, находящиеся на огороженной территории, принадлежащей владельцу собаки», — заметил Сергей Керселян.

По словам депутата, о наличии на территории потенциально опасной собаки должна предупреждать табличка на входе.

Другая поправка, вступившая в силу с нового года, касается изменения работы контактных зоопарков. Член комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Двойных рассказал, что принятию этого нововведения предшествовала обширная дискуссия с участием зоозащитников, представителей научного сообщества и различных предпринимательских организаций. Сергей Двойных отметил, что большую роль в изменении правил функционирования контактных зоопарков сыграли обращения граждан.

Источник фото: Фотобанк Московской области

«Зачастую животные в таких учреждениях содержатся в антисанитарных условиях, у них отсутствует возможность спрятаться от посетителей. К тому же из-за плохих условий содержания животное часто становится агрессивным и даже может напасть на человека, который пытается взять его в руки. Подобные случаи уже были», — добавил Сергей Двойных.

С начала 2020 года в подобных зоопарках физический контакт с животными становится возможен при выполнении определенных условиях, одно их которых — наличие недоступной для людей зоны с укрытиями, в которой звери могут спрятаться в любой момент. Сергей Двойных особо подчеркнул, что к животным, принимающим участие в культурно-зрелищных мероприятиях, запрещено применять лекарственные средства, способные причинить вред их здоровью.

Организации, которые проигнорируют санитарные нормы, не установят укрытия и не заменят вольеры на более просторные по площади, будут закрыты, предупредил Сергей Двойных.

В домах и квартирах теперь незаконно содержать диких животных, в частности, змей, крокодилов, пауков, скорпионов, соколов, пингвинов, страусов, медведей, волк и лис. Если животные содержатся или используются в условиях неволи с нарушением требований закона, их конфискуют и вернут в среду обитания.

Источник фото: Фотобанк Московской области

«Также правительство установило правила обращения с конфискованными животными, возврат которых в среду обитания невозможен», — сделал акцент председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян. Этих животные безвозмездно передадут в ГУП, МУП и другие организации или индивидуальным предпринимателям, которые смогут предоставить им необходимые условия. Решение о передаче животных принимают сотрудники Росприроднадзора.

Вопросы регулирования деятельности приютов теперь будут решаться комплексно. Сергей Керселян заметил, что владельцы приютов и уполномоченные ими лица несут такие же обязанности, как владельцы животных. Таким образом, они должны содержать животных в соответствии с их биологическими особенностями, обращаться с ними гуманно, запрещено оставлять зверей без воды и пищи, а если животное заболело, то ответственные за них лица обязаны своевременно обратиться за оказанием квалифицированной ветеринарной помощи. Кроме того, владельцы приютов и уполномоченные ими лица должны обеспечить безопасность граждан, а также спокойствие и тишину для окружающих.

Источник фото: Фотобанк Московской области

Умерщвлять зверей категорически запрещено. Исключения — если ветеринаром установлено, что животное страдает от тяжелого неизлечимого заболевания или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью.

Стартовала программа «Отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в прежнее место обитания», при этом животное отмечается неснимаемой меткой, а весь процесс фиксируется на видео. Введен запрет на отлов животных со специальными бирками на ошейниках, их необходимо вернуть владельцу.