Стадион вместо болота и новая ледовая арена. Как изменили спортивную жизнь подмосковного Ногинска

Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком стал новой точкой притяжения любителей спорта. Четыре года назад сделать дворец попросили игроки хоккейного клуба «Богородск», когда заняли третье место в финале Ночной хоккейной лиги.

До этого на тренировки им приходилось уезжать в Электросталь. После просьбы Андрей Воробьев пообещал решить эту проблему. Ребята уже занимаются здесь, а сегодня их навестил губернатор.

Ребята из НХЛ попросили построить ледовый дворец. И я узнал, что огромный запрос здесь был на лед. Потому что Электросталь рядом — там есть ледовая арена, а здесь ее не было Андрей Воробьев.

Встретившись с юными хоккеистами, губернатор вместе с ними вспомнил, как сам увлекался этим спортом в детстве. Рассказал, что «начинал на улице в Сибири лет с семи-десяти».

Ребята попросили Андрея Воробьева посетить одно из их занятий вместе с хоккеистом Александром Овечкиным.

«Идея хорошая, надо будет с ним поговорить об этом», — ответил он.

Губернатор сказал ребятам, что открыт для их сообщений. Можно написать, например в Instagram, и даже позвонить. А впереди их еще ждут новые встречи.

Преображение стадиона «Знамя»

Масштабно успели преобразить в Богородском округе и стадион «Знамя». Его пришлось восстанавливать практически из руин. А ведь одноименному футбольному клубу более 100 лет — команду Глуховской мануфактуры создали в 1911 году.

Сегодня за футбольный клуб «Знамя» жители смогут болеть уже с новых трибун на 2500 мест. Кроме того, сделали сектор для легкой атлетики, волейбола и баскетбола.

Еще на стадионе появились шумозащитные экраны, освещение и информационное табло. После реконструкции это место открыли в прошлом году.

На новом стадионе Андрей Воробьев встретился с болельщиками, которые поблагодарили его за модернизацию любимого места. До изменений там, по их словам, было почти болото. Игроки едва ли не «тонули в грязи».