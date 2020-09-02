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    02 сентября 2020, 17:15

    Стадион вместо болота и новая ледовая арена. Как изменили спортивную жизнь подмосковного Ногинска

    Анастасия Аброськина , Екатерина Малашенко

    Новые условия для тренировок получили спортсмены из подмосковного Ногинска. Об этом они сами попросили губернатора в 2016 году. И вот — новая ледовая арена. Ее открыли в 2019-м, а теперь Андрей Воробьев встретился с ребятами и проверил, как все изменилось.

    Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком стал новой точкой притяжения любителей спорта. Четыре года назад сделать дворец попросили игроки хоккейного клуба «Богородск», когда заняли третье место в финале Ночной хоккейной лиги.

    До этого на тренировки им приходилось уезжать в Электросталь. После просьбы Андрей Воробьев пообещал решить эту проблему. Ребята уже занимаются здесь, а сегодня их навестил губернатор.

    Ребята из НХЛ попросили построить ледовый дворец. И я узнал, что огромный запрос здесь был на лед. Потому что Электросталь рядом — там есть ледовая арена, а здесь ее не было

    Андрей Воробьев.

    Встретившись с юными хоккеистами, губернатор вместе с ними вспомнил, как сам увлекался этим спортом в детстве. Рассказал, что «начинал на улице в Сибири лет с семи-десяти».

    Ребята попросили Андрея Воробьева посетить одно из их занятий вместе с хоккеистом Александром Овечкиным.

    «Идея хорошая, надо будет с ним поговорить об этом», — ответил он.

    Губернатор сказал ребятам, что открыт для их сообщений. Можно написать, например в Instagram, и даже позвонить. А впереди их еще ждут новые встречи.

    Преображение стадиона «Знамя»

    Масштабно успели преобразить в Богородском округе и стадион «Знамя». Его пришлось восстанавливать практически из руин. А ведь одноименному футбольному клубу более 100 лет — команду Глуховской мануфактуры создали в 1911 году.

    Стадион вместо болота и новая ледовая арена. Как изменили спортивную жизнь подмосковного Ногинска | Изображение 1

    Сегодня за футбольный клуб «Знамя» жители смогут болеть уже с новых трибун на 2500 мест. Кроме того, сделали сектор для легкой атлетики, волейбола и баскетбола.

    Еще на стадионе появились шумозащитные экраны, освещение и информационное табло. После реконструкции это место открыли в прошлом году.

    Стадион вместо болота и новая ледовая арена. Как изменили спортивную жизнь подмосковного Ногинска | Изображение 2

    На новом стадионе Андрей Воробьев встретился с болельщиками, которые поблагодарили его за модернизацию любимого места. До изменений там, по их словам, было почти болото. Игроки едва ли не «тонули в грязи».

    Новости SMI.FM