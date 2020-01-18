Крути педали и читай. Как изменилась библиотека Балашихи

В Балашихе появился библио-холл. После ремонта библиотека имени Тютчева стала не просто книгохранилищем, а настоящим местом интеллектуального отдыха и встреч с единомышленниками.

Худей и умней! Так можно назвать одну из зон обновленной библиотеки Балашихи. Здесь собрана спортивная литература и установлены велотренажеры. В следующем отсеке расположились киберспортсмены. Игровая приставка в читальном зале пришлась по вкусу семиклассникам. А пока ждешь очереди, можно почитать про приключения или фантастические миры.

Подростки заняли самый дальний угол библиотеки. Там можно выбрать настольную игру на любой вкус, выбор не хуже, чем в хорошем анти-кафе.

«Я не ожидал, что библиотека будет выглядеть так. Даже в современное время. Данный интерьер, то, что здесь находится, у меня никогда не связывалось с библиотекой», — поделился впечатлениями школьник Ярослав Комиссаров.

Проект «Перезагрузка» начали еще три года назад по инициативе Министерства культуры Подмосковья. Городские библиотеки привели к единым стандартам: брендирование, удобная навигация, зонирование. Теперь это пространства для общения и проведения встреч, а не просто место, где выдают книги.

«По-прежнему требуется, чтобы библиотеки были на передовых и задавали тон в воспитании, просвещении и образовании нашего населения. Поэтому мы не могли стоять в стороне, и сегодня время желаний, время реализации планов и проектов и отсчет новой эры библиотечного дела на балашихинской земле», — отметила директор библиотеки имени Тютчева Лариса Покрасова.

Источник фото: телеканал «360»

В 2019 году центральной библиотеке имени Тютчева было выделено четыре миллиона рублей. На эти деньги в здании провели косметический ремонт, заменили мебель и оргтехнику, установили мультимедийное оборудование.

«Я считаю, что сегодня мы увидели этот результат, и все им очень довольны. Мы уже видели в библиотеке много новых лиц и, что особенно нам радостно, молодых», — рассказала начальник управления культуры администрации Балашихи Светлана Шарцева.

Сейчас в библиотеке имени Тютчева проводят встречи местные клубы по интересам, объединение пенсионеров «Золотой возраст». Руководство учреждения обещает проводить больше лекториев и мастер-классов.