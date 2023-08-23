23 августа 2023, 12:19
Как изменилась Балашиха: новые школы, МЦД-4, рекультивация «Кучино»
Как преобразился самый крупный муниципалитет страны за последние несколько лет.
Школы и детсады
За последние пять лет было построено 16 школ и 20 детсадов.
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Сегодня достраиваются еще три школы, одна из которых – в ЖК «Леоновский парк». К 1 сентября будет готова гимназия Салтыковская.
Здравоохранение
За последние шесть лет в медучреждения было привлечено около 380 врачей, построено девять поликлиник, отремонтировано более 25 объектов.
Идет строительство поликлиники на Саввинской улице. Запланировано возведение большого госпиталя в Ольгино.
Спортобъекты и парки
До конца года завершат реконструкцию стадионов «Труд» и «Орион». А к 2026 году построят ФОК в мкр Авиаторов.
Пять лет назад благоустройство парков начали с «Пехорки». Сейчас это самое популярное место в округе. Привели в порядок более 20 парков, скверов.
МЦД и дороги
В сентябре в Балашиху придет МЦД-4 «Апрелевка – Железнодорожный». Завершается строительство станций и благоустройство территорий.
Развязка на Зенинском шоссе свяжет дорогу ЮЛА, М-12 и Северо-Восточную хорду.
Запланировано благоустройство Носовихинского шоссе. Найден маршрут для дублера Щелковского шоссе.
Полигон «Кучино»
Одной из важных проблем был полигон ТБО «Кучино». Летом 2017 года полигон был закрыт и началась рекультивация, которая завершилась в 2020-м.
Меры позволили улучшить экологию и качество жизни жителей.
Балашиха
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