Экологичное расхламление: как избавиться от ненужных вещей грамотно

Зачем мы покупаем так много вещей в магазинах? Ведь со временем их становится все больше, а квадратных метров в наших квартирах все меньше. Куда деть ненужные вещи экологично и быстро, расскажет «360».

Семья Штенинг из Люберец вчетвером ютится на 15 квадратных метрах. Дело в том, что в детской комнате — ремонт. Но количество вещей в квартире постоянно растет, и с этим нужно что-то делать.

Источник фото: телеканал «360»

«Я не знаю, куда деть игрушки, которых гора. И их каждый день становится все больше и больше», — посетовала Екатерина Штенинг, молодая мама.

Источник фото: телеканал «360»

Помочь семье вызвалась автор проекта «Экорасхламление» Юлия Суханова. Сократить количество вещей в квартире, как оказалось, можно за месяц. При этом нельзя сначала бежать в коридор, а потом в ванную. Разбирать нужно по категориям. Например, с игрушек. В этом вопросе главное не забыть спросить ребенка. Екатерине удалось собрать небольшой пакет — и даже это уже разгрузит комнату. Детские игрушки не перерабатывают, но их можно отдать туда, где они нужны.

Источник фото: телеканал «360»

«Много разных фондов, вы можете найти в своем районе любой фонд помощи и им передать. Они уже своим подопечным семьям сами помогают», — отметила Юлия.

Источник фото: телеканал «360»

Шаг второй — избавиться от лишних книг. Оставляем только любимые, за другими — в библиотеку. Ненужные можно предложить детскому саду или сдать в макулатуру. Не забываем и про шкаф. Одежду можно и нужно отдать на благотворительность. Смельчаки могут отправиться к дизайнерам, которые превратят старый пиджак в чехол для диванной подушки или вроде того.

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Если вы живете в совсем маленькой квартире, рекомендуется отказаться от тренажеров, кресел, старых пианино. Кстати, разбирая кухню, не забудьте избавиться от банок. Такие нужно выбрасывать только в синий контейнер.