Круговорот бумаги в природе. Как избавиться от картонных коробок с пользой для экологии
Например, Елена Свирская из Солнечногорска хотела отправить старые коробки в серый бак. Но он предназначен для утилизации смешанных отходов. Там картон смешается с органикой, испортится, и переработать его будет уже нельзя. Бумажные отходы, как и пластик, несем в синий контейнер.
Здесь же, в Солнечногорске, находится завод по переработке макулатуры. В месяц он перерабатывает более 200 тонн старой бумаги и картонных упаковок.
Многие компании целыми машинами сдают отслужившие упаковки, а потом отсюда же забирают новые. Вот этот бумажный контейнер сделан здесь и вернулся на очередную переработку.
Вот это место, где начинается новая жизнь ваших вещей. Сюда складывают макулатуру, которая попадет в специальный большой миксер.
Как и на многих подобных производствах, процесс появления нового продукта похож на приготовление пищи. Бумагу и картон сперва размягчают водой. Далее состав поступает по трубам по бакам и проходит несколько стадий очистки от скотча, скрепок. Далее добиваются нужной консистенции, нужного состава. Вся эта картонная масса напоминает тесто, которое разливают по формочкам, а после отправляют в печь.
Далее изделия выкладываются на конвейер и медленно едут в печку, где «выпекаются» при температуре порядка 500 градусов. А когда «тесто» хорошенько пропеклось, еще горячие поддоны снимают с ленты и отправляют под пресс.
Здесь делают более полусотни разных формочек. Например, подносы, которые вы можете встретить в кафе. А в получившихся лотках обычно выставляют фрукты и овощи на витринах. И что самое приятное — такая упаковка абсолютно экологична. Она может быть переработана до 60 раз, после чего без вреда разлагается в земле всего за пару месяцев.
Кстати, эти же лотки могут еще раз оказаться у Елены, если она купит в них фрукты. Ну а после упаковка вновь поступит на завод в Солнечногорске. Вот такой экологичный круговорот.