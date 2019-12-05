Круговорот бумаги в природе. Как избавиться от картонных коробок с пользой для экологии

У вас остались старые картонные коробки после переезда или покупки бытовой техники, и вы не знаете, что с ними делать? Не спешите выкидывать их в первый попавшийся мусорный бак. Будет гораздо полезнее дать ненужным вещам вторую жизнь. Для этого в каждом дворе установили синие контейнеры — опустите коробки туда.

Например, Елена Свирская из Солнечногорска хотела отправить старые коробки в серый бак. Но он предназначен для утилизации смешанных отходов. Там картон смешается с органикой, испортится, и переработать его будет уже нельзя. Бумажные отходы, как и пластик, несем в синий контейнер.

Здесь же, в Солнечногорске, находится завод по переработке макулатуры. В месяц он перерабатывает более 200 тонн старой бумаги и картонных упаковок.

Источник фото: телеканал «360»

Многие компании целыми машинами сдают отслужившие упаковки, а потом отсюда же забирают новые. Вот этот бумажный контейнер сделан здесь и вернулся на очередную переработку.

Вот это место, где начинается новая жизнь ваших вещей. Сюда складывают макулатуру, которая попадет в специальный большой миксер.

Как и на многих подобных производствах, процесс появления нового продукта похож на приготовление пищи. Бумагу и картон сперва размягчают водой. Далее состав поступает по трубам по бакам и проходит несколько стадий очистки от скотча, скрепок. Далее добиваются нужной консистенции, нужного состава. Вся эта картонная масса напоминает тесто, которое разливают по формочкам, а после отправляют в печь.

Источник фото: телеканал «360»

Далее изделия выкладываются на конвейер и медленно едут в печку, где «выпекаются» при температуре порядка 500 градусов. А когда «тесто» хорошенько пропеклось, еще горячие поддоны снимают с ленты и отправляют под пресс.

Источник фото: телеканал «360»

Здесь делают более полусотни разных формочек. Например, подносы, которые вы можете встретить в кафе. А в получившихся лотках обычно выставляют фрукты и овощи на витринах. И что самое приятное — такая упаковка абсолютно экологична. Она может быть переработана до 60 раз, после чего без вреда разлагается в земле всего за пару месяцев.

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, эти же лотки могут еще раз оказаться у Елены, если она купит в них фрукты. Ну а после упаковка вновь поступит на завод в Солнечногорске. Вот такой экологичный круговорот.