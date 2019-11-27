Как избавиться от хостела в доме? Жители столичной пятиэтажки объявили войну гостинице

Войну хостелу объявили жители пятиэтажки на севере Москвы. Гостиница занимает первый этаж целиком. По словам активистов дома, соседи снизу шумят, курят под окнами. А накануне травили насекомых, так что тараканы приползли в квартиры — приятного мало. Но избавиться от хостела не удается даже через суд.

Эта «гостиница» мало напоминает временное жилье, скорее, постоянное, причем разу для десятков человек. Все клиенты хостела, а их по подсчетам активистов, под сотню, здесь же стирают, моются, готовят.

Источник фото: телеканал «360»

Здесь, кажется, нет мест, которые бы сверкали от чистоты. А ведь это бизнес, который приносит доход. По всей видимости, местных постояльцев все устраивает.

Источник фото: телеканал «360»

Кажется, отношения между соседями могли бы быть лучше, если бы одни не забывали о других.

«Вы сегодня разбудили весь дом! Половина второго, стучали по окнам, позавчера стучали, пять дней назад стучали», — возмущается жительница дома на улице Астрадамской Валентина Суханкина.

Достучаться в ответ до владельца хостела ИП Малсагова у жителей не выходит. Он не отвечает на звонки, хотя о жалобах знает. Папка в руках председателя совета дома — результат двухлетних обращений в ведомства и службы. Здесь и полиция, и Роспотребнадзор, и жилищная инспекция, и даже суд.

«От 21 ноября 2018 года одно постановление, и одно от 2017 года. В более позднем постановлении они пишут, что на три месяца должен был быть закрыт хостел. Но этого не было!» — рассказывает председатель совета дома на ул. Астрадамской, 1 к.1 Светлана Тимофеева.

До октября этого года деятельность хостелов и мини-гостиниц слабо регулировалась. С 1 октября деятельность хостелов регулируется новым законом, но он тоже неидеален. Хостел на Астрадамской отвечает основным требованиям. Он — в нежилом помещении с отдельным входом, под ним нет квартир.

Источник фото: телеканал «360»

Но если разобраться, собственники своего согласия на такое соседство не давали. Раньше здесь был банк, который никому не мешал.

«Будем смотреть правоприменительную практику, совершенствовать свои механизмы. Когда при переводе из нежилого помещения в жилое будет учитываться мнение жителей более конкретно. Если вы предприниматель и хотите заменить аптеку на ресторан или гостиницу, это возможно, но согласуйте это с жителями», — сказал депутат Госдумы от Московской области, фракция «Единая Россия» Сергей Пахомов.

Над этими тонкостями в Госдуме еще работают. И для депутатов, и для собственников квартир в пятиэтажке все очевидно: жилищное право в жилом доме все же должно быть первичным. Поэтому новое обращение в Роспотребнадзор уже готово.