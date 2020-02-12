Как избавиться от чувства одиночества 14 февраля? Советы дали подмосковные психиатры

В преддверии 14 февраля подмосковные психиатры дали советы, как справиться с одиночеством тем, кто еще не нашел свою вторую половину.

Несмотря на то, что 14 февраля в России не имеет широкого признания, многие пары проводят этот день вместе и дарят друг другу подарки.

А как быть тем, кто еще не встретил свою любовь? Как избавиться от чувства одиночества? Подмосковные психиатры утверждают, что с любыми негативными эмоциями можно справиться, если понять причину их появления.

«Чувство одиночества возникает при длительном отсутствии социального взаимодействия. Основных причин тому может быть много: это страх отношений из-за боязни все испортить или быть отвергнутым, ощущение полного непонимания со стороны окружающих, чувство ненужности, бесполезности, возникающее из-за самообвинений», — отметил врач-психиатр Минздрава Московской области Евгений Старинский.

Он добавил, что у одинокого человека появляется недоверие к окружающим, страх открыться, снижается самооценка, портится настроение. А главное, по мнению доктора, одиночество может привести к депрессии. Чтобы этого избежать, подмосковные специалисты предлагают следовать простым советам для сохранения душевного и эмоционального равновесия.

Первое и одно из самых действенных — спорт и активный образ жизни. Причем необязательно браться за штангу, записываться в фитнес-центр. Можно начать с прогулки. Спорт, по мнению специалистов, помогает поднять самооценку.

Также помогут изменения. Не нравится цвет стен в гостиной — перекрасьте комнату. Надоел старый комод — выбросите его немедленно. Для начала можно просто переставить мебель и сделать уборку. Сопровождайте дела любимой музыкой.

А что делать с отсутствием социального взаимодействия?

«Необходимо покинуть так называемую зону комфорта. Здесь помогут различные курсы, предполагающие общение и эмоциональное „раскрытие“ — учимся танцевать, готовить, играть на музыкальных инструментах, рисовать, сочинять стихи, говорить на иностранном языке», — подсказал Евгений Старинский.

Также можно поехать в путешествие, увидеть мир и расширить свой кругозор.

Для того, чтобы справиться с одиночеством, не нужны особые навыки. Нужно только увидеть ситуацию со стороны, выйти из зоны комфорта и открыть для себя новое хобби.