Поддержат и помогут составить резюме. Как инвалиду найти работу мечты в Истре

В городском округе Истра найти работу может каждый. И инвалиды не исключение. В местном центре занятости доступно больше ста вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Статус инвалида детства не помешал 24-летнему Денису Ремизову получить должность в крупной компании. Три года назад он обратился в Истринский центр занятости с просьбой найти ему работу. Последствия ДЦП не помешали молодому человеку трудоустроиться. И сегодня он чувствует себя полноценным членом общества.

«Я работаю помощником технолога. Нравится коллектив — общительный и дружелюбный. Всегда рады помочь. Я полностью себя материально обеспечиваю и также помогаю родителям», — поделился Денис.

Источник фото: телеканал «360»

Но так везет не каждому. Группа инвалидности для некоторых работодателей звучит как синоним нетрудоспособности. Но начальник Дениса считает, что сотрудника нужно оценивать по его квалификации и потенциалу, а не состоянию здоровья.

«Возможно, в некоторых таких людях зарыто еще больше потенциала, чем в среднестатистическом здоровом гражданине. И если им дать возможность раскрыться, вы получите намного больший бриллиант, чем вы ожидали», — отметил Виктор Васеха, руководитель отдела компании-производителя.

Источник фото: телеканал «360»

Как это работает?

Истринский центр занятости, в котором и помогли Денису найти работу мечты, не раз входил в десятку лучших в Московской области. В вопросе трудоустройства инвалидов здесь тоже стараются не отставать.

Трудоустройство инвалида через центр занятости происходит в несколько этапов. Первый — это обращение в учреждение с пакетом документов для регистрации. Второй — визит в назначенный день для поиска подходящей работы и получение направления. Затем в течение трех дней нужно пройти собеседование с потенциальным работодателем.

Источник фото: телеканал «360»

«На сегодняшний день у нас 111 вакансий — это те рабочие места, которые предназначены для инвалидов», — рассказала Татьяна Гольнева, директор Истринского центра занятости.

Кстати, по закону Московской области в организации на каждые 35 человек один должен быть с инвалидностью. А посмотреть вакансии можно не выходя из дома. Для этого нужно зайти на сайт «Работа в России». Составить резюме помогут сотрудники центра занятости.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы помогаем составить резюме, подготовиться к проведению деловой беседы, кроме того, оказываются профориентационные услуги. Чтобы повысить конкурентоспособность наших граждан, проводится обучение, повышение квалификации или переподготовка», — добавила Татьяна Гольнева.

Работа для человека — важное условие полноценной жизни. И вакансию мечты может найти каждый.