Подмосковные врачи получат региональные и федеральные доплаты. Как их рассчитывают?

Подмосковные медики, работающие с COVID-19, получают доплаты от государства. Надбавки им выплачивают вместе с зарплатой. Средства для этого выделяют из федерального и областного бюджетов.

Дополнительные выплаты получают медицинские работники, которые оказывают помощь с 14 февраля этого года пациентам с подтвержденным COVID-19, внебольничной пневмонией, признаками острых ОРВИ.

Также доплаты положены сотрудникам, которые наблюдают пациентов с подозрением на COVID-19.

Всем работникам медицинских учреждений, которые рискуют заразиться инфекцией на рабочем месте, тоже положены выплаты. Среди них работники приемного отделения и рентгенологических кабинетов, уборщики и буфетчики.

Доплату рассчитывают за фактически отработанное время из расчета месячной нормы часов на одну ставку.

Для сотрудников стационара и скорой помощи считают время рабочих смен с даты начала оказания помощи пациенту.

Медицинскому персоналу поликлиники считают рабочее время, потраченное на наблюдение пациента на дому.

От Московской области врачи получают доплаты в размере 50 тысяч рублей, средний медицинский персонал — 30 тысяч рублей, а младший медицинский персонал — 10 тысяч рублей.

Также медикам платят за дополнительную нагрузку и особые условия труда из федерального бюджета. Сумму доплаты рассчитывают в процентном соотношении от средней зарплаты в регионе за последние девять месяцев. В Московской области она составляет 47 106 рублей.

Дополнительная выплата врачам скорой помощи и поликлиник составит 80% от зарплаты, это 37 684,4 рубля.

Средний медицинский персонал получит 40% — 18 842,4 рубля, а младшему медперсоналу выплатят 20% — 9 421,2 рубля.

У сотрудников стационара размер доплат больше. Так, врачи получат 100% от средней зарплаты — 47 106 рублей, средний медицинский персонал получит 50% — 23 553 рубля, а младший персонал 30% — 14 131,8 рубля.

Помимо этого, правительство страны установило дополнительную выплату медикам стационаров и скорой помощи с 1 апреля.

Так, врачи стационаров получат 80 тысяч рублей, средний персонал — 50 тысяч рублей, а младший — 25 тысяч рублей.

Врачам скорой помощи выплатят 50 тысяч рублей, среднему медперсоналу и водителям — 25 тысяч рублей.

Все доплаты начисляют из расчета месячной нормы часов на ставку, но не более указанной выплаты.