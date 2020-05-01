Подмосковные врачи получат региональные и федеральные доплаты. Как их рассчитывают?
Дополнительные выплаты получают медицинские работники, которые оказывают помощь с 14 февраля этого года пациентам с подтвержденным COVID-19, внебольничной пневмонией, признаками острых ОРВИ.
Также доплаты положены сотрудникам, которые наблюдают пациентов с подозрением на COVID-19.
Всем работникам медицинских учреждений, которые рискуют заразиться инфекцией на рабочем месте, тоже положены выплаты. Среди них работники приемного отделения и рентгенологических кабинетов, уборщики и буфетчики.
Доплату рассчитывают за фактически отработанное время из расчета месячной нормы часов на одну ставку.
Для сотрудников стационара и скорой помощи считают время рабочих смен с даты начала оказания помощи пациенту.
Медицинскому персоналу поликлиники считают рабочее время, потраченное на наблюдение пациента на дому.
От Московской области врачи получают доплаты в размере 50 тысяч рублей, средний медицинский персонал — 30 тысяч рублей, а младший медицинский персонал — 10 тысяч рублей.
Также медикам платят за дополнительную нагрузку и особые условия труда из федерального бюджета. Сумму доплаты рассчитывают в процентном соотношении от средней зарплаты в регионе за последние девять месяцев. В Московской области она составляет 47 106 рублей.
Дополнительная выплата врачам скорой помощи и поликлиник составит 80% от зарплаты, это 37 684,4 рубля.
Средний медицинский персонал получит 40% — 18 842,4 рубля, а младшему медперсоналу выплатят 20% — 9 421,2 рубля.
У сотрудников стационара размер доплат больше. Так, врачи получат 100% от средней зарплаты — 47 106 рублей, средний медицинский персонал получит 50% — 23 553 рубля, а младший персонал 30% — 14 131,8 рубля.
Помимо этого, правительство страны установило дополнительную выплату медикам стационаров и скорой помощи с 1 апреля.
Так, врачи стационаров получат 80 тысяч рублей, средний персонал — 50 тысяч рублей, а младший — 25 тысяч рублей.
Врачам скорой помощи выплатят 50 тысяч рублей, среднему медперсоналу и водителям — 25 тысяч рублей.
Все доплаты начисляют из расчета месячной нормы часов на ставку, но не более указанной выплаты.