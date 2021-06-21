Посевные работы в Подмосковье выполнили более чем на 90%

План посевных работ почти завершили в Подмосковье. Аграрии выполнили его уже более чем на 90%.

Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, уже смогли засеять около 210,5 тысячи гектаров земель.

Это более 91% от плана, который мы перед собой ставили в начале посевной кампании Сергей Воскресенский.

План по яровым культурам выполнили уже более чем на 90%, по зерновым и зернобобовым — на 92%, по кормовым — около 83%, овощам — 94%.

«По севу масличных культур аграрии перевыполнили план. Он составляет 111%», — отметил Воскресенский.

Посев продолжается. В этом направлении лидируют Зарайск, Серебряные Пруды, Луховицы и Ступино.