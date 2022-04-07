Альма-матер одаренных и трудолюбивых. Как идет стройка гуманитарного кластера в Одинцове

Уникальный гуманитарный кластер создают в гимназии имени Примакова в Одинцове. К сентябрю откроют еще два корпуса для проживания школьников и один — для преподавателей. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что здесь есть все условия для учебы талантливых ребят.

При гимназии построят многофункциональный гуманитарный кластер. Главное здание откроют осенью 2023 года.

Внутри разместят лаборатории с уникальным оборудованием, хореографические и спортивные залы, мастерские, бассейн и лекционные классы.

Наша задача — сделать так, чтобы со всех уголков Подмосковья и не только самые любознательные, трудолюбивые, ищущие оказались и в этих стенах, и в стенах наших университетов Андрей Воробьев.

В январе и марте этого года здесь уже открыли два корпуса для проживания учеников образовательного центра «Взлет».

«Мы здесь, во „Взлете“, сегодня с ребятами. Это ребята, которые умеют побеждать уже в самом юном возрасте на олимпиадах школьников», — подчеркнул Воробьев.

Как отметил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, корпуса возводят с опережением графика. Рабочие трудятся в несколько смен. Вскоре кластер уже будет полностью готов — здесь смогут обучаться одаренные дети из самых разных городов.

Наша задача — быть лидерами в образовании и объединить талантливых. Преподаватели дают ценные знания, позволяющие нашим ребятам одерживать победы, — спасибо им Андрей Воробьев.

По итогам прошлого учебного года гимназия имени Примакова — лидер образования в Подмосковье. Она входит в топ-25 в рейтинге RAEX школ России и в топ-10 мирового рейтинга Spear’s School Index.

Образовательный центр «Взлет» при гимназии Примакова — это центр поддержки и развития талантов у детей и молодежи Московской области.

Развитие флагманских школ

Общаясь со школьниками, губернатор региона отметил, что все передовые решения в сфере образования, которые рождаются в таких уникальных учебных центрах, важно применять во всех флагманских школах Подмосковья.

«Мы очень заинтересованы, чтобы в каждом городе у нас были флагманские школы. Мы туда будем направлять ресурсы, чтобы их подтягивать, чтобы они формой и содержанием достойными были. Ведь неправильно, когда в Одинцове есть распрекрасная школа, а в Лобне или Черноголовке нет. Поэтому мы и в Дубне построили суперклассный математический лицей — там тоже очень высокий конкурс», — рассказал Воробьев.

В центре «Взлет» при гимназии имени Примакова развивают олимпиадное движение, проводят разностороннее обучение науке, искусству и спорту. Здесь же проводят образовательные программы по литературе, космическим технологиям и многим другим направлениям.