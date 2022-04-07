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    07 апреля 2022, 13:14

    Альма-матер одаренных и трудолюбивых. Как идет стройка гуманитарного кластера в Одинцове

    Новые корпуса гуманитарного кластера в Одинцове откроются осенью 2022 года

    Анастасия Аброськина

    Уникальный гуманитарный кластер создают в гимназии имени Примакова в Одинцове. К сентябрю откроют еще два корпуса для проживания школьников и один — для преподавателей. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что здесь есть все условия для учебы талантливых ребят.

    Альма-матер одаренных и трудолюбивых. Как идет стройка гуманитарного кластера в Одинцове | Изображение 1

    При гимназии построят многофункциональный гуманитарный кластер. Главное здание откроют осенью 2023 года.

    Внутри разместят лаборатории с уникальным оборудованием, хореографические и спортивные залы, мастерские, бассейн и лекционные классы.

    Альма-матер одаренных и трудолюбивых. Как идет стройка гуманитарного кластера в Одинцове | Изображение 2

    Наша задача — сделать так, чтобы со всех уголков Подмосковья и не только самые любознательные, трудолюбивые, ищущие оказались и в этих стенах, и в стенах наших университетов

    Андрей Воробьев.

    В январе и марте этого года здесь уже открыли два корпуса для проживания учеников образовательного центра «Взлет».

    «Мы здесь, во „Взлете“, сегодня с ребятами. Это ребята, которые умеют побеждать уже в самом юном возрасте на олимпиадах школьников», — подчеркнул Воробьев.

    Альма-матер одаренных и трудолюбивых. Как идет стройка гуманитарного кластера в Одинцове | Изображение 3

    Как отметил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, корпуса возводят с опережением графика. Рабочие трудятся в несколько смен. Вскоре кластер уже будет полностью готов — здесь смогут обучаться одаренные дети из самых разных городов.

    Наша задача — быть лидерами в образовании и объединить талантливых. Преподаватели дают ценные знания, позволяющие нашим ребятам одерживать победы, — спасибо им

    Андрей Воробьев.

    По итогам прошлого учебного года гимназия имени Примакова — лидер образования в Подмосковье. Она входит в топ-25 в рейтинге RAEX школ России и в топ-10 мирового рейтинга Spear’s School Index.

    Альма-матер одаренных и трудолюбивых. Как идет стройка гуманитарного кластера в Одинцове | Изображение 4

    Образовательный центр «Взлет» при гимназии Примакова — это центр поддержки и развития талантов у детей и молодежи Московской области.

    Развитие флагманских школ

    Общаясь со школьниками, губернатор региона отметил, что все передовые решения в сфере образования, которые рождаются в таких уникальных учебных центрах, важно применять во всех флагманских школах Подмосковья.

    Альма-матер одаренных и трудолюбивых. Как идет стройка гуманитарного кластера в Одинцове | Изображение 5

    «Мы очень заинтересованы, чтобы в каждом городе у нас были флагманские школы. Мы туда будем направлять ресурсы, чтобы их подтягивать, чтобы они формой и содержанием достойными были. Ведь неправильно, когда в Одинцове есть распрекрасная школа, а в Лобне или Черноголовке нет. Поэтому мы и в Дубне построили суперклассный математический лицей — там тоже очень высокий конкурс», — рассказал Воробьев.

    Альма-матер одаренных и трудолюбивых. Как идет стройка гуманитарного кластера в Одинцове | Изображение 6

    В центре «Взлет» при гимназии имени Примакова развивают олимпиадное движение, проводят разностороннее обучение науке, искусству и спорту. Здесь же проводят образовательные программы по литературе, космическим технологиям и многим другим направлениям.