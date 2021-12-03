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    03 декабря 2021, 15:02

    Задача — открыть движение следующей зимой. Как идет строительство Северного обхода Лобни

    Движение по новому путепроводу Северного обхода Лобни откроют в декабре 2022 года

    Анастасия Аброськина

    Меньше года прошло с начала строительства Северного обхода Лобни. Оно стартовало 11 февраля. Как рассказал губернатор региона Андрей Воробьев, задача — открыть движение по новому и долгожданному путепроводу уже в следующем декабре.

    Задача — открыть движение следующей зимой. Как идет строительство Северного обхода Лобни | Изображение 1

    В начале этого года работы на строительной площадке только начались, а сейчас здесь обустраивают подходы к путепроводу и готовят новые дороги. Они свяжут это место с Дмитровским шоссе и микрорайоном Луговая.

    Путепровод лишь часть большого проекта Северного обхода. Он позволит забыть о пробках на переезде через железную дорогу, где водители часами стоят у шлагбаума.

    В результате значительно сократится время выезда из города — до 30 минут вместо двух часов. Однако это лишь часть работ по проекту Северного обхода.

    Задача — открыть движение следующей зимой. Как идет строительство Северного обхода Лобни | Изображение 2

    Полноценно их завершат в 2025 году, ведь уже готовят развязки на Рогачевском и Дмитровском шоссе. Сделают съезд в сторону аэропорта Шереметьево. Это подчеркнул министр транспорта региона Алексей Гержик.

    Само Лобненское шоссе, которое у нас сегодня завязано на аэропорте Шереметьево, мы также в будущем году запустим. Поэтому мы вот этот узелок развяжем, чтобы здесь уже можно было обеспечить нормальный трафик

    Алексей Гержик.

    Протяженность Северного обхода Лобни — восемь километров. Шесть полос смогут пропускать более 120 тысяч машин каждый день.

    Дорога напрямую свяжет Рогачевское и Дмитровское шоссе, минуя переезд на железной дороге. Она разгрузит улицы. По словам губернатора Московской области, важно, чтобы Лобня, наконец, «спокойно вздохнула».

    Задача — открыть движение следующей зимой. Как идет строительство Северного обхода Лобни | Изображение 3

    Сейчас строители уже смонтировали конструкции путепровода через железную дорогу Савеловского направления в Лобне. Он появится по проекту президента «Безопасные качественные дороги».

    В первом квартале 2023 года начнется заключительный этап — это строительство съезда в сторону аэропорта Шереметьево протяженностью 1,1 километра.