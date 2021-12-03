Меньше года прошло с начала строительства Северного обхода Лобни. Оно стартовало 11 февраля. Как рассказал губернатор региона Андрей Воробьев, задача — открыть движение по новому и долгожданному путепроводу уже в следующем декабре.

В начале этого года работы на строительной площадке только начались, а сейчас здесь обустраивают подходы к путепроводу и готовят новые дороги. Они свяжут это место с Дмитровским шоссе и микрорайоном Луговая.

Путепровод лишь часть большого проекта Северного обхода. Он позволит забыть о пробках на переезде через железную дорогу, где водители часами стоят у шлагбаума.

В результате значительно сократится время выезда из города — до 30 минут вместо двух часов. Однако это лишь часть работ по проекту Северного обхода.

Полноценно их завершат в 2025 году, ведь уже готовят развязки на Рогачевском и Дмитровском шоссе. Сделают съезд в сторону аэропорта Шереметьево. Это подчеркнул министр транспорта региона Алексей Гержик.

Само Лобненское шоссе, которое у нас сегодня завязано на аэропорте Шереметьево, мы также в будущем году запустим. Поэтому мы вот этот узелок развяжем, чтобы здесь уже можно было обеспечить нормальный трафик Алексей Гержик.

Протяженность Северного обхода Лобни — восемь километров. Шесть полос смогут пропускать более 120 тысяч машин каждый день.

Дорога напрямую свяжет Рогачевское и Дмитровское шоссе, минуя переезд на железной дороге. Она разгрузит улицы. По словам губернатора Московской области, важно, чтобы Лобня, наконец, «спокойно вздохнула».

Сейчас строители уже смонтировали конструкции путепровода через железную дорогу Савеловского направления в Лобне. Он появится по проекту президента «Безопасные качественные дороги».

В первом квартале 2023 года начнется заключительный этап — это строительство съезда в сторону аэропорта Шереметьево протяженностью 1,1 километра.