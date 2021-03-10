Около 50 рабочих и десятки машин задействовали для строительства путепровода в Лобне

Около 40 единиц техники и 50 человек задействовали в строительстве путепровода, ставшего частью Северного обхода Лобни. Здесь продолжается забивка свай. Работы проводят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Об этом рассказали в Минтрансе Подмосковья. Там уточнили, что работы проводят со стороны Дмитровского шоссе и микрорайона Луговая.

Продолжается забивка свай для путепровода. На опоре № 3 успешно провели динамические испытания пробных свай пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На опоре № 4 полностью завершили забивку всех 84 свай. Работы на остальных участках продолжаются.

Когда путепровод откроют, водители смогут выезжать из города за 30 минут вместо двух часов, которые они вынуждены тратить в пробках рядом с переездом на Батарейной улице.

Запустить движение по путепроводу планируют уже в 2022 году, и это часть масштабного строительства Северного обхода Лобни.

Северный обход Лобни построят в три этапа. Кроме путепровода, реконструируют еще и Лобненское шоссе, кольцевое пересечение в районе терминала В аэропорта Шереметьево.

Полностью работы завершат в 2025 году. К ближайшему декабрю запустят и аэроэкспресс до терминала В аэропорта Шереметьево.