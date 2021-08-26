От сложных задач к большим успехам. Как готовят победителей школьных олимпиад в Подмосковье

Вдвое больше победителей школьных олимпиад стало в Подмосковье за последний год. За этим стоит труд ребят, учителей, создание сильной образовательной среды. По словам губернатора Андрея Воробьева, особенно важно делать обучение еще интереснее и качественнее, ведь у детей есть соблазн к самопознанию с помощью онлайн-ресурсов.

А значит, учеба должна вобрать в себя лучшие и традиционные, и онлайн-практики. Но главное — создать комфортные школы с передовым оборудованием.

В этот четверг губернатор дал старт строительству еще 25 школ в Подмосковье. Затем он встретился с победителями олимпиад и педагогами, которые помогли ребятам набрать максимальные баллы на ЕГЭ.

«За этим столом сидят те, у кого уже кое-что получилось в этой жизни. Но, как говорят, лучше победы может быть следующая победа. Поэтому каждое утро встаешь — и почти с чистого листа», — отметил Воробьев.

Он поблагодарил педагогов и самих ребят. Например, учитель русского языка и литературы из гимназии «Логос» в Дмитрове Ольга Кузнецова подготовила шесть стобалльников в этом году.

Ключевое, что я часто слышу, — максимально практичные знания сегодня нужны человеку. Сегодня есть такие соблазны, как интернет и возможность самообучения. Поэтому мы еще более интересные программы должны делать для ребят в школах Андрей Воробьев.

Как отметила руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, очень многие программы, которые внедрили в учебе, начали обсуждать за много лет до закладки новых школ.

«Как эту среду развивать дальше, как поддерживать педагогов, вовлекать их и делать перспективные проекты доступными для каждого школьника — вот это, наверное, наша общая задача», — добавила она, обратившись к ребятам и учителям.

По ее словам, это важно — дать ребенку сложную задачу, чтобы он ее решил. Это дает и много радости самому ученику, и много информации о нем педагогам.

Мы делаем все, чтобы научить наших ребят побеждать на олимпиадах. Но самое важное, что создаем для них насыщенную среду Елена Шмелева.

Она объяснила, что главная задача заключается вовсе не в том, чтобы подготовить профессиональных победителей олимпиад.

«Мы готовим очень высокого уровня профессионалов, которые понимают свой вклад в процессы, которые им интересны. Мы видим, насколько ребят вдохновляют внедрения. Мы говорим про исследования иммунитета, разработку вакцин. Это все то, что актуально», — отметила Шмелева.

По ее словам, в Московской области много молодых педагогов, которые уже выводят регион в число лидеров по количеству учителей, приходящих на стажировочные площадки для своего развития.