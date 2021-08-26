От сложных задач к большим успехам. Как готовят победителей школьных олимпиад в Подмосковье
Вдвое больше победителей школьных олимпиад стало в Подмосковье за последний год. За этим стоит труд ребят, учителей, создание сильной образовательной среды. По словам губернатора Андрея Воробьева, особенно важно делать обучение еще интереснее и качественнее, ведь у детей есть соблазн к самопознанию с помощью онлайн-ресурсов.
А значит, учеба должна вобрать в себя лучшие и традиционные, и онлайн-практики. Но главное — создать комфортные школы с передовым оборудованием.
В этот четверг губернатор дал старт строительству еще 25 школ в Подмосковье. Затем он встретился с победителями олимпиад и педагогами, которые помогли ребятам набрать максимальные баллы на ЕГЭ.
«За этим столом сидят те, у кого уже кое-что получилось в этой жизни. Но, как говорят, лучше победы может быть следующая победа. Поэтому каждое утро встаешь — и почти с чистого листа», — отметил Воробьев.
Он поблагодарил педагогов и самих ребят. Например, учитель русского языка и литературы из гимназии «Логос» в Дмитрове Ольга Кузнецова подготовила шесть стобалльников в этом году.
Ключевое, что я часто слышу, — максимально практичные знания сегодня нужны человеку. Сегодня есть такие соблазны, как интернет и возможность самообучения. Поэтому мы еще более интересные программы должны делать для ребят в школах
Как отметила руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, очень многие программы, которые внедрили в учебе, начали обсуждать за много лет до закладки новых школ.
«Как эту среду развивать дальше, как поддерживать педагогов, вовлекать их и делать перспективные проекты доступными для каждого школьника — вот это, наверное, наша общая задача», — добавила она, обратившись к ребятам и учителям.
По ее словам, это важно — дать ребенку сложную задачу, чтобы он ее решил. Это дает и много радости самому ученику, и много информации о нем педагогам.
Мы делаем все, чтобы научить наших ребят побеждать на олимпиадах. Но самое важное, что создаем для них насыщенную среду
Она объяснила, что главная задача заключается вовсе не в том, чтобы подготовить профессиональных победителей олимпиад.
«Мы готовим очень высокого уровня профессионалов, которые понимают свой вклад в процессы, которые им интересны. Мы видим, насколько ребят вдохновляют внедрения. Мы говорим про исследования иммунитета, разработку вакцин. Это все то, что актуально», — отметила Шмелева.
По ее словам, в Московской области много молодых педагогов, которые уже выводят регион в число лидеров по количеству учителей, приходящих на стажировочные площадки для своего развития.