«Выходных дней давно нет». Как газ бесплатно подводят к домовладениям в Подмосковье

Более 1,6 тысячи населенных пунктов Подмосковья получили голубое топливо по проекту «Социальная газификация» за год. Старт программе дали в июне 2021-го. Московская область — лидер по количеству подключений газа.

В настоящее время газопроводы прокладывают еще в 199 селах и деревнях Подмосковья. За год голубым топливом обеспечили 50 тысяч жителей.

С прошлого июня по президентской программе «Социальная газификация» построили тысячу километров газопроводов. К концу года сделают еще более тысячи, сообщил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Темпы строительства за последние полгода не меняются — максимальные. То есть мы ведем строительство одновременно в 120 населенных пунктах Игорь Баранов.

По его словам, каждый квартал сдают по 200-300 населенных пунктов.

«Конечно, сложно. Конечно, напряженно. Выходных дней у нас давно нет, но результат, который мы получаем, компенсирует все», — отметил Баранов.

В Можайске, например, газификацию завершили уже на 60%: голубое топливо получили 52 населенных пункта. В Раменском газ провели в 79 сел и деревень, впереди — еще 95.

«Специальная буровая установка позволяет нам прокладывать газопроводы от нескольких метров до нескольких сотен метров, не нарушая дорожного полотна, не разрушая инфраструктуру», — подчеркнул мастер буровых и прокольных работ компании «Газстрой» Дмитрий Стамбулко.

До конца года «Мособлгаз» догазифицирует около трех тысяч населенных пунктов. Следить за процессом можно онлайн — на интерактивной карте.