29 сентября 2020, 15:24
Холодный туман — в каждый вагон. Как дезинфицируют электрички ЦППК
Более 4,5 тысячи вагонов электропоездов Центральной пригородной пассажирской компании дезинфицируют ежедневно. Их обрабатывают в депо и во время стоянок. Моют полы и протирают антибактериальным раствором двери, стены, поручни, сиденья.
Обрабатывают все без исключения поезда ЦППК — собственные и арендованные. В салонах подготовили систему обеззараживания воздуха, она работает без пауз.
Один из способов дезинфекции — холодный туман. Он позволяет убивать почти 100% микробов. К этому способу обращаются даже ночью.
Технология бесконтактно обрабатывает самые труднодоступные места. Достаточно семи минут, чтобы завершить работу в одном вагоне.
В компании отметили, что первостепенная задача — обеспечить безопасность пассажиров. В период пандемии все силы брошены на то, чтобы минимизировать риски распространения инфекции.
В общественном транспорте по-прежнему обязательно ношение масок и перчаток. Их удастся купить в кассах на станциях или у контролеров в поездах.