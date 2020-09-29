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    29 сентября 2020, 15:24

    Холодный туман — в каждый вагон. Как дезинфицируют электрички ЦППК

    Анастасия Аброськина

    Более 4,5 тысячи вагонов электропоездов Центральной пригородной пассажирской компании дезинфицируют ежедневно. Их обрабатывают в депо и во время стоянок. Моют полы и протирают антибактериальным раствором двери, стены, поручни, сиденья.
    Холодный туман — в каждый вагон. Как дезинфицируют электрички ЦППК | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы

    Обрабатывают все без исключения поезда ЦППК — собственные и арендованные. В салонах подготовили систему обеззараживания воздуха, она работает без пауз.

    Один из способов дезинфекции — холодный туман. Он позволяет убивать почти 100% микробов. К этому способу обращаются даже ночью.

    Технология бесконтактно обрабатывает самые труднодоступные места. Достаточно семи минут, чтобы завершить работу в одном вагоне.

    В компании отметили, что первостепенная задача — обеспечить безопасность пассажиров. В период пандемии все силы брошены на то, чтобы минимизировать риски распространения инфекции.

    В общественном транспорте по-прежнему обязательно ношение масок и перчаток. Их удастся купить в кассах на станциях или у контролеров в поездах.

    Новости SMI.FM