Источник фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы

Обрабатывают все без исключения поезда ЦППК — собственные и арендованные. В салонах подготовили систему обеззараживания воздуха, она работает без пауз.

Один из способов дезинфекции — холодный туман. Он позволяет убивать почти 100% микробов. К этому способу обращаются даже ночью.

Технология бесконтактно обрабатывает самые труднодоступные места. Достаточно семи минут, чтобы завершить работу в одном вагоне.

В компании отметили, что первостепенная задача — обеспечить безопасность пассажиров. В период пандемии все силы брошены на то, чтобы минимизировать риски распространения инфекции.

В общественном транспорте по-прежнему обязательно ношение масок и перчаток. Их удастся купить в кассах на станциях или у контролеров в поездах.