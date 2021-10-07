«Поведем работу открыто». В Мособлдуме рассказали, как депутаты будут исполнять наказы жителей

Началась работа Московской областной думы VII созыва, и депутатам предстоит исполнить полученные во время выборов наказы жителей. Как отметил ее председатель Игорь Брынцалов, работа будет открытой.

Об этом он рассказал на втором заседании Мособлдумы нового созыва. По его словам, запустили полноценную работу.

«Мы в полной мере понимаем, как ее вести. Уже приняли план мероприятий до конца года», — отметил Брынцалов.

И уточнил, что эта программа состоит из 36 пунктов, а также 22 мероприятий и 114 законопроектов, которые рассмотрят уже в ближайшее время.

«В рамках избирательной кампании много наказов, инициатив было собрано нашими коллегами. И сегодня „Единая Россия“ приняла план работы на два месяца. Надеюсь, что коллеги из других фракций также будут активно включены в эту работу», — сказал председатель Мособлдумы.

Главное, по его словам, — открытость для жителей.

Мы поведем эту работу открыто. Публикуем все про мероприятия на сайте Мособлдумы, чтобы каждый избиратель мог оценить участие своих представителей, за которых они голосовали Игорь Брынцалов.

Он добавил, что жители смогут увидеть, как депутаты относятся к своей профессиональной деятельности. Для этого сведения о программах и заседаниях, как и прежде, будут доступны всем желающим.

«Чтобы жители могли мониторить, как депутаты представляют их интересы на всех тех территориях, где они были избраны», — подытожил Брынцалов.

Он сообщил, что один из законопроектов, который рассмотрят в ближайшее время, касается бюджета Московской области.

«Важный документ, который определяет жизнь региона уже на последующие три года — до 2024-го», — сказал спикер.

Уже в начале работы Мособлдумы VII созыва произошли важные изменения. Преобразования коснулись трех комитетов. Раньше их было 12 — сейчас девять.