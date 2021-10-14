Прививки от гриппа в Подмосковье сделали более 1,2 миллиона человек

Свыше 1,2 миллиона жителей уже привились от гриппа в Подмосковье. Из них не менее 280 тысяч — дети. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

По ее словам, вакцинация — надежный способ обезопасить от гриппа и возможных осложнений, вызываемых заболеванием, себя и своих близких.

Как правило, осенью наблюдается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Помимо этого, мы наблюдаем увеличение случаев заболевания коронавирусной инфекцией Светлана Стригункова.

Она напомнила, что на прививку от гриппа не требуется много времени. Процедура занимает не более 15 минут.

Врачи используют современные вакцины «Совигрипп», «Флю-М», «Ультрикс Квадри», «Гриппол плюс». Их уже закупили для поликлиник Подмосковья.

Записаться на прививку можно по телефону 122, а подобрать ближайший пункт вакцинации поможет интерактивная карта.

Жители могут задать вопросы о профилактике гриппа и ОРВИ по телефону 8 (800) 555-49-43. Диспетчеры принимают звонки круглосуточно.