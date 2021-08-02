Хобби стало делом жизни. Как бывший следователь начал развивать хоккей в Наро-Фоминске

Когда-то в поселке Селятино не было ледового дворца — лишь спортивные коробки под открытым небом. Ребята тренировались зимой и в снег, и в дождь. Сегодня здесь целых два новых и современных центра. Они появились благодаря энтузиастам. Один из них — Алексей Черняев.

Источник фото: телеканал «360»

Восемь лет он проработал следователем, но с детства увлекался хоккеем. Когда ушел из органов, все силы бросил на создание в Наро-Фоминске целой Федерации хоккея.

Алексей настолько увлекся идеей развивать такое направление в родном поселке, что получил еще одно высшее образование. Он стал мастером спортивного управления. Сам мужчина тоже играет в хоккей — выходит на лед вместе с сыном.

Источник фото: телеканал «360»

Сегодня в местных спортивных комплексах тренируются дети и взрослые. Есть даже женская команда. А сам Алексей Черняев — президент Федерации хоккея Наро-Фоминского округа.

Ледовый комплекс был сдан в 2019 году, после чего у нас активно стали набираться дети всех годов. На сегодняшний день у нас тренируются около 200 детишек Алексей Черняев.

В жизни бывший следователь — на «ты» с ребятами. Родители юных хоккеистов даже подарили ему костюм деда Мороза — в нем он поздравляет детей с праздником.

Источник фото: телеканал «360»

Каждый год в Селятине все больше желающих играть в хоккей. Здесь укомплектованы все возрастные группы. Детский тренер Денис Давыдов подчеркнул, что перемены очень значимы для поселка.

По сравнению с теми условиями, которые у нас были, когда мы создавали спортивную школу, когда мы занимались на открытом льду зимой (снег, дождь — все равно выходили и катались), сейчас у нас шикарные условия. Все сделано, и лед прекрасный Денис Давыдов.

Тренер вспомнил о том, как когда-то давно начинался его путь.

Источник фото: телеканал «360»

«Я и сам вырос здесь — начинал играть в открытой хоккейной коробке. Но потом потихоньку заметили тренеры из московских школ. Начали уже приглашать. И в итоге я отсюда попал в ЦСКА, занимаясь на открытом льду зимой», — поделился Давыдов.

По его словам, главное — стремление ребенка и его желание чего-то достичь.