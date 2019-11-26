Макет Солнечной системы и цветные фонари. Как благоустраивают набережную Менделеева в Дубне

В Дубне завершается благоустройство набережной Менделеева. Скоро здесь появятся несколько тематических зон, в том числе научных.

Первым смонтировали макет Солнечной системы. Он отличается столбами разной высоты. А внутри больших и малых плафонов — цветные светодиоды.

Одновременно началась и установка семиметровых опор освещения. Их будет 126. Больше половины — уже на месте. Новые фонари похожи на те, что несколько десятков лет освещали этот берег Волги.

Источник фото: телеканал «360»

«Основные работы идут по опорам освещения, как мы видим, вот одна из этих опор, пусконаладочные работы, подключение этих опор, также идет сборка малых архитектурных форм, это лавочки. Большая часть объектов уже завезена на объект», — объяснил руководитель проекта Тагир Валитов.

Источник фото: телеканал «360»

На набережную уже привезли стройматериалы из лиственницы. Из них монтируют коворкинг и амфитеатр. Деревом обшивают и сцену. А на уже готовой волейбольной площадке на днях установят трибуну.

«С ассоциацией волейболистов было оговорено, как размещать, какой песок, утрамбовывать или нет. На все пожелания откликнулись», — добавил Тагир Валитов.

Источник фото: телеканал «360»

Параллельно подрядчик продолжает устранять недостатки, которые были выявлены рабочей группой. В первую очередь речь идет о благоустройстве дорожной сети.

«Я хотел бы поблагодарить общественность, которая участвует в работе рабочей группе, еженедельно на штабах. Те моменты, которые исправлялись в течение реализации проекта, те замечания, которые высказывались общественностью, они были в рамках проектно-сметной документации, были учтены и взяты в работы», — рассказал глава Дубны Максим Данилов.

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Основания под все объекты уже готовы. Сейчас монтируется детский городок. Самыми последними в Дубну доставят объекты площадки химических элементов. Все работы планируется завершить к середине декабря.