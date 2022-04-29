Жителям Подмосковья рассказали, как бесплатно сдать тест на ВИЧ

Передвижные медицинские комплексы для тестирования на ВИЧ посетят все округа Подмосковья. График работы доступен на сайте hivmo.ru.

Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, внутри комплексов есть вся необходимая техника.

Такой формат диагностики особенно актуален для тех, кто по разным причинам не может посетить Центр СПИД. Например, для маломобильных жителей.

Благодаря передвижным комплексам человек сможет оперативно пройти там лабораторные исследования и начать лечение Светлана Стригункова.

В подмосковном Минздраве подчеркнули, что каждый житель региона может бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ.

Сделать это удастся в поликлинике по месту жительства или в Московском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

Подробности об этом и графики работы мобильных комплексов можно найти на портале hivmo.ru или уточнить по телефонам +7 (495) 681-38-10, +7 (495) 681-37-17, +7 (929)-660-88-07.