Жителям Подмосковья напомнили, как бесплатно распечатать фото для акции «Бессмертный полк»
Жители Подмосковья смогут бесплатно распечатать фото для «Бессмертного полка» в 51 МФЦ
Два простых шага помогут бесплатно распечатать портреты ветеранов для акции «Бессмертный полк» в Подмосковье. Первый — посетить МФЦ, второй — принести фотографию участника Великой Отечественной войны на бумажном или электронном носителе.
Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина подчеркнула, что бесплатно распечатать фото удастся в 51 МФЦ.
У участников акции „Бессмертный полк“ в этом году впервые появилась возможность создать штендер по нескольким образцам
Ирина Каклюгина.
Она уточнила, что первый вариант — сделать это на портале, загрузив портрет ветерана и указав его имя, фамилию, отчество, воинское звание.
«Портрет будет сгенерирован. Его можно сохранить на флешку и принести в МФЦ», — добавила Ирина Каклюгина.
Второй вариант, по ее словам, — посетить МФЦ, где сотрудники помогут разобраться со всеми процедурами.
Принести фотографию можно до мая. Ранее мы рассказали, как подготовиться к акции «Бессмертный полк», которая пройдет на улицах спустя два года пандемии.