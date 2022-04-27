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    27 апреля 2022, 12:37

    Жителям Подмосковья напомнили, как бесплатно распечатать фото для акции «Бессмертный полк»

    Жители Подмосковья смогут бесплатно распечатать фото для «Бессмертного полка» в 51 МФЦ

    Анастасия Аброськина

    Два простых шага помогут бесплатно распечатать портреты ветеранов для акции «Бессмертный полк» в Подмосковье. Первый — посетить МФЦ, второй — принести фотографию участника Великой Отечественной войны на бумажном или электронном носителе.

    Жителям Подмосковья напомнили, как бесплатно распечатать фото для акции «Бессмертный полк» | Изображение 1

    Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина подчеркнула, что бесплатно распечатать фото удастся в 51 МФЦ.

    У участников акции „Бессмертный полк“ в этом году впервые появилась возможность создать штендер по нескольким образцам

    Ирина Каклюгина.

    Она уточнила, что первый вариант — сделать это на портале, загрузив портрет ветерана и указав его имя, фамилию, отчество, воинское звание.

    «Портрет будет сгенерирован. Его можно сохранить на флешку и принести в МФЦ», — добавила Ирина Каклюгина.

    Второй вариант, по ее словам, — посетить МФЦ, где сотрудники помогут разобраться со всеми процедурами.

    Принести фотографию можно до мая. Ранее мы рассказали, как подготовиться к акции «Бессмертный полк», которая пройдет на улицах спустя два года пандемии.