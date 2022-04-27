Жителям Подмосковья напомнили, как бесплатно распечатать фото для акции «Бессмертный полк»

Два простых шага помогут бесплатно распечатать портреты ветеранов для акции «Бессмертный полк» в Подмосковье. Первый — посетить МФЦ, второй — принести фотографию участника Великой Отечественной войны на бумажном или электронном носителе.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина подчеркнула, что бесплатно распечатать фото удастся в 51 МФЦ.

У участников акции „Бессмертный полк“ в этом году впервые появилась возможность создать штендер по нескольким образцам Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что первый вариант — сделать это на портале, загрузив портрет ветерана и указав его имя, фамилию, отчество, воинское звание.

«Портрет будет сгенерирован. Его можно сохранить на флешку и принести в МФЦ», — добавила Ирина Каклюгина.

Второй вариант, по ее словам, — посетить МФЦ, где сотрудники помогут разобраться со всеми процедурами.

Принести фотографию можно до мая. Ранее мы рассказали, как подготовиться к акции «Бессмертный полк», которая пройдет на улицах спустя два года пандемии.