Как бесплатно пройти обучение в Российском государственном университете туризма и сервиса

Комитет по туризму Московской области и Российский государственный университет туризма и сервиса приглашают пройти обучение в рамках курсов повышения квалификации.

С 18 ноября по 10 декабря 2019 года состоится обучение по следующим образовательным 72-часовым программам на безвозмездной основе:

1. Разработка сервисных стандартов в организациях индустрии туризма.

2. Приоритетные направления развития туристской отрасли Российской Федерации. Формирование новой инфраструктурной модели опережающего отраслевого развития.

Данные программы будут проводиться для слушателей на безвозмездной основе с последующей выдачей удостоверений о повышении квалификации установленного образца.

Слушателями программ могут стать лица с высшим или средним профессиональным образованием. К участию в данных образовательных программах приглашаются сотрудники органов государственной и муниципальной власти Московской области, представители турбизнеса, музеев, объектов показа.