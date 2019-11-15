Как бесплатно пройти обучение в Российском государственном университете туризма и сервиса
С 18 ноября по 10 декабря 2019 года состоится обучение по следующим образовательным 72-часовым программам на безвозмездной основе:
1. Разработка сервисных стандартов в организациях индустрии туризма.
2. Приоритетные направления развития туристской отрасли Российской Федерации. Формирование новой инфраструктурной модели опережающего отраслевого развития.
Данные программы будут проводиться для слушателей на безвозмездной основе с последующей выдачей удостоверений о повышении квалификации установленного образца.
Слушателями программ могут стать лица с высшим или средним профессиональным образованием. К участию в данных образовательных программах приглашаются сотрудники органов государственной и муниципальной власти Московской области, представители турбизнеса, музеев, объектов показа.