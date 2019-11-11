Индийские танцы, йога и любимые песни. Как «Активное долголетие» сближает пенсионеров в Раменском

Полвека они все делали вместе: работали на заводе, по выходным пели в хоре, а теперь вышли на пенсию и всей командой тестируют «Активное долголетие». Благодаря этой программе подружки из Раменского впервые попробовали йогу, цигун и индийские танцы. Сложные асаны, конечно, пока не освоили, но вот базовые упражнения — вполне.

Жесты руками — основа этого танца. Вроде все просто, но Надежда Борисовна сразу вспотела. Не потому, что нагрузка большая: просто переволновалась. Собиралась на занятия вокалом, а попала в какой-то индийский сериал: и лебедя просят изобразить, и цветок лотоса, и на воображаемой дудочке сыграть. Движениями нужно рассказать целую историю.

Источник фото: телеканал «360»

«Я всегда стараюсь не выпадать из жизни. Не успеваю везде участвовать, еще в хор русской песни хожу», — сказала участница программы «Активное долголетие» Надежда Рейхштаг.

На хор она ходит вместе с подружками. Всю жизнь они работали вместе на Раменском приборостроительном заводе, и, достигнув серебряного возраста, решили не расставаться. Говорят, перестройку вместе пережили, и пенсию вместе проживут. Думали, что сегодня будут петь, но в местном доме культуры дамам решили устроить сюрприз и показать, чем еще можно заниматься по программе «Активное долголетие». Правда, к экспериментам оказалась открыта только Надежда Борисовна, остальные пока лишь обсуждают урок.

Источник фото: Елена Маркелова

Индийские танцы, видно, не очень вдохновили. Пока ждут урок, вспоминают, каким был ЗОЖ в их молодости: модно было заниматься лыжами и ходить в походы, а о суперфудах тогда не слышали.

«Вчера смотрели концерт Пахмутовой. Вот ей 90 лет, Николаю Николаевичу — 91. А от них такая волна позитива! Уж не знаю, что они едят. Может, и борщик… Но вот здесь, внутри, что-то должно быть!» — подчеркнула участница программы «Активное долголетие» Нина Лакеева.

Источник фото: телеканал «360»

Уже и настало время мастер-класса по цигуну. В зале появляется статный тренер, и тут подружки заметно оживляются. Послушно машут руками, повторяют за более опытными ученицами.

Теперь — йога. В асану «собака мордой вниз» встают здесь с легкостью все, кто от 60 и старше.

Источник фото: Елена Маркелова

«До занятий йогой гнуться не умела, а теперь у меня руки и спина гнутся. И обещанное просветление чувствую», — поделилась участница программы «Активное долголетие» Татьяна Усова.

Чакры раскрываются, и сознание очищается, говорят ученицы. Почти нирвана — вот только вечная проблема: мужчин в группе не хватает. Им бы сюда хоть одного дедушку, и было бы куда веселее.

Источник фото: телеканал «360»

И наконец, занятия вокалом. Тут команда ветеранов Раменского завода расцветает: привычная среда. Затягивают свою любимую — конечно же, о нем, единственном. Решение команда принимает единогласно. Вокалом точно будут заниматься здесь и дальше, а вот на остальное времени в их и без того активной жизни не хватит: вся неделя уже расписана от и до. На днях в бассейн собираются, на выходные — на экскурсию, да и сейчас уже болтать некогда: нужно на шопинг успеть.