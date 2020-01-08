Настоящая зимняя сказка. Как активно провести выходные в Истре

Как отдохнуть с детьми в Подмосковье, и самому не остаться без сил? Семейный отель Яхонты Истра — отличное место для зимних каникул. Здесь есть все сезонные активности: тюбинг, санки, коньки и зимняя рыбалка. А если хочется «лежать звездой» — спа и аквапарк здесь же. Детская комната с анимацией обеспечит гармонией уставших родителей. А по вечерам в Яхонтах — концерты звезд отечественного шоу-бизнеса.

Если кому-то кажется, что вместе с новогодними праздниками веселье в Подмосковье заканчивается — вы давно не были в Истре. Зимой здесь настоящая сказка! Здесь снег — на зависть столице. А это значит, что вас ждет полный релакс: настоящие зимние активности, и море впечатлений.

«Яхонты Истра» находится в пределах ста километров от центра Москвы, в деревне Лечищево. По Новорижскому шоссе дорога займет у вас от полутора часов. Берег Истринского водохранилища, заповедная территория. Даже просто побыть здесь, без всяких активностей — уже своего рода терапия.

Источник фото: телеканал «360»

Зимой в «Яхонтах» не заскучаешь. В отеле можно покататься и на коньках, и на санках, и на тюбинге, а заодно и сжечь все наеденное за праздники оливье, просто поднимаясь на горку. Спуск для тюбинга — это пятиметровая горка. Сейчас на ней снега маловато, но из-за специального покрытия скользить все равно можно. Совет: если хотите настоящего экстрима - попросите кого-нибудь подтолкнуть ватрушку.

Источник фото: телеканал «360»

В «Яхонтах» для любого желающего найдется свое уникальное предложение. Карта постоянного гостя действует по всей сети отелей Яхонты и дает приятные скидки до 20% на услуги отеля. Это очень удобно!

Если ищете отдых с детьми — вам сюда. Просто посмотрите, какая просторная детская комната! Без шуток, принцип «оставил и забыл» — здесь еще как работает. Несколько воспитателей занимаются с малышами, пока вы отдыхаете. Ну, а если хотите провести время вместе — и для вас найдется творческое занятие.

Источник фото: телеканал «360»

На мастер-классе можно самому изготовить елочную игрушку, а за это получить яхонту. Это местная валюта, которую потом можно обменять на приятный сюрприз. Мастер-класс увлекает, вы и не заметите, как на дворе стемнеет, и территория отеля засияет гирляндами.

Источник фото: телеканал «360»

Стандартный номер отеля на двоих обойдется до 8 тысяч рублей. Но если любите отдыхать большими компаниями, то домик в лесу — идеальный вариант. Номера в Яхонтах лучше бронировать заранее.

Источник фото: телеканал «360»

Например, в коттедже есть кухня со всем оборудованием, уютная спальня и даже сауна. Абсолютно новый домик со свежим ремонтом обойдется от 8 тысяч рублей за сутки. Трехразовое питание уже включено в стоимость проживания. Осторожно: шведский стол в Яхонтах — способен околдовать даже самого сытого гостя.

Источник фото: телеканал «360»

По вечерам в отеле тоже море развлечений. Дети идут на вечеринку — чаще всего, это театрализованные представления. Спектакли интерактивные, эмоции — непередаваемые. У взрослых — боулинг, бильярд или своя дискотека. Зимой почти каждые выходные в «Яхонтах» выступают звезды эстрады. В этот раз зажигает Марк Тишман и, кажется, у гостей открывается второе дыхание. Танцы не остановить!

В комплексе можно воспользоваться различными спа-процедурами. Здесь есть не просто бассейн, а мини-аквапарк. Выходные, проведенные в «Яхонтах», зарядят вас положительными эмоциями на весь год.