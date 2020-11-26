«Учусь дышать заново»: как 72-летняя жительница Подмосковья перенесла COVID-19

Александра Смолькина из Видного пережила 70% поражения легких, шесть тяжелых дней в реанимации, теперь она проходит реабилитацию. В этом женщине помогают воздушные шарики. Их пенсионерка надувает, чтобы заново научить легкие дышать.

Источник фото: телеканал «360»

Пенсионерка Александра Смолькина в начале ноября поступила в больницу с COVID-19, с тяжелой пневмонией. У нее было поражено 70% легких. Она провела в реанимации шесть дней.

«Пациентка была в реанимации, оставалась там на кислородной поддержке, были страхи разные, но теперь все хорошо», — рассказала Елена Прокофьева, заведующая неврологическим отделением ВРКБ.

Теперь пациентка каждый день делает дыхательную гимнастику. После тяжелой болезни легкие забыли, как дышать. Научить их делать это заново — задача непростая.

«Всякое было. И срывалась, и ругалась, и плакала, но благодаря персоналу выдержала», — поделилась Александра Смолькина.

Дыхательную гимнастику прописывают всем пациентам с COVID-19. Врачи рассказывают, как ее правильно выполнять и зачем она нужна.

«Проводится со всеми дыхательная гимнастика, всем рассказывается, как правильно надо дышать, какое положение занимать в кровати», — пояснила Елена Прокофьева.

Сейчас пенсионерка уже готовится к выписке. Доктора наблюдают положительную динамику. Но дыхательные упражнения с шариками Александра Ивановна продолжит выполнять и дома — предстоит долгая реабилитация.