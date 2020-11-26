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    26 ноября 2020, 18:58

    «Учусь дышать заново»: как 72-летняя жительница Подмосковья перенесла COVID-19

    Алена Собкалова, Натали Владимирова

    Александра Смолькина из Видного пережила 70% поражения легких, шесть тяжелых дней в реанимации, теперь она проходит реабилитацию. В этом женщине помогают воздушные шарики. Их пенсионерка надувает, чтобы заново научить легкие дышать.
    «Учусь дышать заново»: как 72-летняя жительница Подмосковья перенесла COVID-19 | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Пенсионерка Александра Смолькина в начале ноября поступила в больницу с COVID-19, с тяжелой пневмонией. У нее было поражено 70% легких. Она провела в реанимации шесть дней.

    «Пациентка была в реанимации, оставалась там на кислородной поддержке, были страхи разные, но теперь все хорошо», — рассказала Елена Прокофьева, заведующая неврологическим отделением ВРКБ.

    Теперь пациентка каждый день делает дыхательную гимнастику. После тяжелой болезни легкие забыли, как дышать. Научить их делать это заново — задача непростая.

    «Всякое было. И срывалась, и ругалась, и плакала, но благодаря персоналу выдержала», — поделилась Александра Смолькина.

    Дыхательную гимнастику прописывают всем пациентам с COVID-19. Врачи рассказывают, как ее правильно выполнять и зачем она нужна.

    «Проводится со всеми дыхательная гимнастика, всем рассказывается, как правильно надо дышать, какое положение занимать в кровати», — пояснила Елена Прокофьева.

    Сейчас пенсионерка уже готовится к выписке. Доктора наблюдают положительную динамику. Но дыхательные упражнения с шариками Александра Ивановна продолжит выполнять и дома — предстоит долгая реабилитация.