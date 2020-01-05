Побороть свой страх. Как 700 человек готовятся прыгнуть в воду с 10 метров в Подмосковье

Акваблогер Вадим Бабешкин готовит рекорд по массовым прыжкам в воду с вышки. Плановая высота — 10 метров. Но суть рекорда - в количестве прыгунов. На участие уже подано более 700 заявок. В числе ныряльщиков большинство — новички и любители, которые мечтают побороть свой страх.

«Сейчас меня больше всего в жизни раздражает, что каждый новый встречный человек меня обязательно спрашивает один и тот же вопрос. Вадим, а с какой высоты ты максимум прыгал?» — сказал Вадим Бабешкин, акваблогер.

Максимальная высота, с которой прыгал Вадим, — 27 метров. С вышки, скалы, крана — у Вадима за плечами сотни прыжков. Он зовет себя акваблогером, и не перечесть людей, которым Бабешкин помог побороть страх высоты. В конце месяца Вадим метит на рекорд по массовым прыжкам. Среди участников — сотни любителей и начинающих. У большинства — страх высоты и ноль опыта.

Любой новичок отметит, что снизу высота в три метра выглядит куда более спокойнее, чем на вышке. Даже камера не передает того ощущения, когда из-за прозрачной воды расстояние зрительно увеличивается в несколько раз.

«Какие советы для тех, кто безумно боится высоты? Прежде всего, не лезть сразу на 10 метров. И делать все поэтапно. То есть, понемногу, увеличивая дистанцию, ты как бы преодолеваешь собственные внутренние барьеры», — сказал Вадим Бабешкин, акваблогер.

26 января в Рузе установят рекорд. Задача — именно массовый прыжок. Так сказать, по принципу домино. Один прыгнул — пошел следующий. Таких авантюристов оказалось много: 700 человек отправило заявку на участие в этом рекорде. Но сколько из них реально доедет до места — это очень большой вопрос. И еще больший вопрос — сколько из них реально сможет преодолеть себя и прыгнуть с 10 метров.

До рекорда определенно есть пара-тройка недель. Тренируйтесь. У каждого будет шанс стать частью большого события.