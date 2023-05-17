Подмосковье 17 мая 2023, 16:17 Кафедру Министерства ЖКХ Подмосковья презентовали в школе бизнеса МГИМО Министерство ЖКХ МО

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В Школе бизнеса и международных компетенций МГИМО состоялся День открытых дверей для желающих поступить в магистратуру. На мероприятии презентовали базовую кафедру Министерства ЖКХ Московской области.

Программу кафедры представила первый замминистра ЖКХ Подмосковья и заместитель заведующего кафедрой «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» Анжела Пухова. По ее словам, обучение направили на подготовку специалистов в области развития городских территорий, управления инфраструктурой и государственного муниципального управления.

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Во время обучения студенты проходят профессиональную практику в рекомендованных правительством Подмосковья организациях. После этого у них появится возможность устроиться на работу. Около 60% педагогов кафедры являются практиками и связаны с профессиональной деятельностью отрасли.

«Помимо традиционных лекций и семинаров, студенты постоянно вовлечены в проектную работу, разработку концепций развития региона. Немаловажным акцентом является участие наставников магистрантов, членов профильного Научно-технического совета при Министерстве ЖКХ региона», — уточнили в ведомстве.

Практические занятия для учащихся проводят главы муниципальных образований. Студенты разбирают реальные кейсы и предлагают свои решения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в этом году на модернизацию системы ЖКХ Подмосковья направят 320 миллиардов рублей.

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