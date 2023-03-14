Подмосковье 14 марта 2023, 11:01 Кафедра терапии открылась в больнице в Долгопрудном

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Кафедра терапии, фармакологии и скорой помощи открылась в больнице в Долгопрудном в декабре прошлого года. Ее возглавил профессор Аркадий Львович Верткин — профессор, заслуженный деятель науки России. Работа кафедры повысит качество медицины в округе.

Как рассказал главврач больницы Сергей Торубаров, профессора, доценты и ассистенты кафедры ежедневно работают с пациентами. Так, больные видят, что ими занимаются квалифицированные специалисты.

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«Доктора должны все время обучаться, а это, к сожалению, отрыв от медицинской работы, так вот наличие кафедры позволяет проводить обучение, что называется, не отходя от рабочего места. Это и теоретическое развитие, и, конечно же, практика», — отметил он.

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Кафедры в больницах — практика, которая ранее была популярна в России. Сейчас их активно открывают в Москве. По мнению Аркадия Верткина, эту традицию необходимо возродить и в регионе.

«Больница без кафедры — это жалкое существование! Кто-то со мной может не согласен, но я говорю свое мнение. Вы понимаете, столетиями больницы ассоциировались только с клиниками, во главе которых стоят профессора, доценты, ассистенты. Так было, но, к сожалению, сейчас это несколько утеряно. Надо это возрождать», — заявил он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что медики региона получили еще около 400 участков в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске по программе «Земля врачам».

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