30 марта 2023, 14:42
Кафедра МинЖКХ при МГИМО в Подмосковье примет 25 магистрантов в этом году
День открытых дверей прошел для абитуриентов, поступающих на программы магистратуры и МВА школы бизнеса МГИМО. На нем будущим студентам рассказали об особенностях и преимуществах обучения.
На мероприятии выступили проректор по развитию, руководитель аппарата ректора Артем Малыгин, директор школы бизнеса Анжелика Мирзоева, вице-губернатор региона Евгений Хромушин и первый замглавы МинЖКХ Анжела Пухова. Программы подготовки также представили научные руководители.
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По словам Евгения Хромушина, который также является заведующим базовой кафедрой МинЖКХ, МГИМО сочетает в себе правильное количество теории и практики, а также соблюдает стандарты обучения. Половина преподавательского состава — это чиновники, которые могут поделиться своим опытом работы на местах.
«По многим очень направлениям Московская область занимает первые-вторые места в Российской Федерации. Очень глубоко у нас отработана тема цифровизации всех сфер. И, что немаловажно, на сегодняшний момент мы обучили полтысячи человек, которые абсолютно точно будут востребованы в городском хозяйстве Московской области, Москвы, других крупных регионов и мегаполисов», — отметил он.
Глава МинЖКХ Антон Велиховский добавил, что программа магистратуры «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» реализуется на кафедре уже четвертый год. Аналогов в стране нет — это уникальное направление в сфере госуправления.
«Население Подмосковья динамично растет, одновременно с этим выросла нагрузка на инфраструктуру ЖКХ, растет и потребность в специалистах в этой сфере, в сфере государственного муниципального управления. Отрасль ЖКХ, государственного муниципального управления является в текущих реалиях наиболее стабильной для работников», — подчеркнул он.
Студенты кафедры не только посещают лекции и семинары, но и занимаются проектной деятельностью, разрабатывая концепции для Подмосковья. Они разбирают реальные кейсы и предлагают свои решения проблем отрасли.
В этом году кафедра примет 25 магистрантов, из которых пять смогут получить бюджетные места.
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