Подмосковье 19 января 2023, 18:45 Кафедра МинЖКХ МГИМО проведет очередной курс переподготовки управленцев при поддержке правительства Подмосковья

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Базовая кафедра МинЖКХ Подмосковья Школы бизнеса и международных компетенций МГИМО объявила о новом наборе участников на курс профессиональной переподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитие территорий». Об этом сообщила пресс-служба Министерства ЖКХ региона.

Программа профпереподготовки стартует 20 февраля и продлится до 21 сентября 2023 года.

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Министр ЖКХ Антон Велиховский уточнил, что курс предназначен для тех, кто планирует в рамках своего карьерного роста работать в системе управления ЖКХ в соответствии с требованиями национальной системы квалификаций.

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Отрасль остро нуждается в высококлассных управленцах, способных повышать эффективность развития городской среды и совершенствовать уже созданную инфраструктуру, отметил министр.

Более подробную информацию о программе можно узнать на сайте университета.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье вошло в число лидеров по реализации нацпроектов в 2022 году.

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