Кафе с летними верандами снова открылись в Подмосковье. Как они работали в первый день

Работать начали не все рестораны, а только те, где есть летняя веранда. Также в заведениях должны соблюдать целый ряд требований, как к заведению, так и к посетителям. Об этом сразу напоминают объявления при входе.

Расстояние между столами должно быть не менее полутора метров. На каждого посетителя — по пять квадратных метров, за столом могут сидеть не более двух человек.

Столы регулярно обрабатывают санитайзером, влажная уборка должна проводиться раз в два часа. Генеральная — ежедневно. Сотрудникам в перерывах между приемом заказов еще нужно отметиться в журнале. Температуру сотрудникам тоже меряют по несколько раз в день.

Соблюдение личной гигиены, средства индивидуальной защиты — эти требования соблюдаются, мы проверили.

«Когда мы получили список требований от Роспотребнадзора, мы все изучили. Четко по пунктам все подготовили, провели генеральную уборку, закупили маски, перчатки, которые мы своим посетителям тоже выдаем на входе», — рассказывает директор по маркетингу и рекламе Александра Жукова.

Изменения коснулись не только условий, но и меню ресторана. Горячих блюд стало больше, а вот от свежих салатов просят отказаться. Термическая обработка продуктов гарантирует дополнительную безопасность, отметили в ресторане.