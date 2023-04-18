Подмосковье 18 апреля 2023, 17:00 Кафе с трехкилограммовыми бургерами в меню открылось в Химках

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Кафе быстрого питания, в котором готовят трехкилограммовые бургеры, открылось в Химках. В меню заведения есть и бургеры традиционных размеров.

Бургер-гигант носит ироничное название «Малыш». Его подают к столу разрезанным на несколько частей. Каждый кусочек — размером с сэндвич и весит около 300 граммов.

В день открытия закусочной гости поучаствовали в мастер-классе по приготовлению бургеров, а затем продегустировали свои блюда. Также среди посетителей провели розыгрыш, победитель которого выиграл бургер «Малыш».

Блюда в заведении делают исключительно из отечественных продуктов, поддерживая программу импортозамещения.

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