18 апреля 2023, 17:00
Кафе с трехкилограммовыми бургерами в меню открылось в Химках
Кафе быстрого питания, в котором готовят трехкилограммовые бургеры, открылось в Химках. В меню заведения есть и бургеры традиционных размеров.
Бургер-гигант носит ироничное название «Малыш». Его подают к столу разрезанным на несколько частей. Каждый кусочек — размером с сэндвич и весит около 300 граммов.
В день открытия закусочной гости поучаствовали в мастер-классе по приготовлению бургеров, а затем продегустировали свои блюда. Также среди посетителей провели розыгрыш, победитель которого выиграл бургер «Малыш».
Блюда в заведении делают исключительно из отечественных продуктов, поддерживая программу импортозамещения.
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Еда
Химки
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