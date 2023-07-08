Подмосковье 08 июля 2023, 23:31 Кафе и студия звукозаписи появятся в ДК имени 1 Мая в Климовске после ремонта Обновленное здание Дома культуры имени 1 Мая откроется в следующем году Викимедиа

Читать 360tv в

Построенное в сороковых годах прошлого века здание Дома культуры имени 1 Мая в Климовске до сих пор вызывает восхищение прохожих. Лепнина, расписные стены и витражи хоть и потеряли былой лоск, но до сих пор радуют многих.

Сейчас идет подготовительная работа к предстоящему ремонту. Устаревшие окна, двери и инфраструктуру заменят на новые. За тем, как идет разработка проекта проследил глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков.

Реклама

Предстоящим ремонтом ДК займется компания ФСК «Макрострой». Коммерческий директор фирмы Владимир Антипов подчеркнул, что инженеры уже проверили помещения. Сейчас проект готовят для согласования в Министерстве культуры.

«Это пилотный проект для Московской области. И мы очень рады, что принимаем здесь участие» — заявил он.

Строители приедут в ДК имени 1 Мая в сентябре, чтобы приступить к ремонту. При этом подрядчик готов досрочно провести демонтаж кровли и фасада. Для отделки используют только долговечные материалы. Территорию вокруг здания благоустроят. Все работы проведут в рамках программы «Культура Подмосковья».

Сейчас в Доме культуры занимаются около 600 человек. Все они состоят в 35 клубах. Это и восточные и народные танцы, студия изо, вокальные и театральные коллективы, хор, фольклорные ансамбли, студии барабанов, рок-группы, цирковая студия. Все они сохранят свои места после ремонта, а также получат новых соседей, рассказала директор Дома культуры имени 1 Мая и депутат окружного совета Подольска Яна Гайша.

«Мы планируем сделать стационарное кафе, а на балконе летнее. Также планируем открыть студию звукозаписи. В общем, мы хотим сохранить то, что у нас уже есть и ввести какие-то новые кружки, которые сейчас в нашем мире актуальны», — подчеркнула она.

Работы в Доме культуры имени 1 Мая завершатся летом 2024 года.