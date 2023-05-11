Подмосковье 11 мая 2023, 11:34 Кафе и магазин появятся на автозаправке на трассе М-9 в Красногорске ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»

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Автозаправку реконструируют на автодороге М-9 «Балтия» в Красногорске. На ней смогут получить работу еще 16 человек.

Как рассказали в Минжилполитики региона, строительство одобрили компании «ЛУКойл-Центрнефтепродукт». В проект инвестируют 200 миллионов рублей.

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Площадь заправки превысит 1,5 тысячи квадратных метров. На ней появятся девять колонок и операторная с кафе и магазином. Работы завершат в четвертом квартале этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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